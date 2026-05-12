Sant Andreu Salut impulsa una setmana dedicada a innovació, cures i accessibilitat

La Fundació Sant Andreu Salut celebrarà del 18 al 21 de maig la segona edició de la Setmana de la Innovació, amb activitats obertes a la ciutadania centrades en les cures, la tecnologia i l'accessibilitat. El programa inclou taules rodones, tallers i la inauguració d'un nou sistema d'assistència auditiva.
Una setmana per apropar la innovació a la ciutadania
La Fundació Sant Andreu Salut celebrarà entre el 18 i el 21 de maig la segona edició de la Setmana de la Innovació, una iniciativa que vol donar a conèixer experiències i projectes vinculats a les cures, la salut i el benestar de les persones.
La proposta inclou diverses activitats obertes a la ciutadania amb l'objectiu de reflexionar sobre la transformació dels serveis assistencials i el paper que hi juguen disciplines com la tecnologia, la musicoteràpia o les eines d'accessibilitat.
La musicoteràpia en les cures pal·liatives
La setmana començarà dilluns 18 de maig amb la taula rodona La musicoteràpia en les cures pal·liatives, que tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala Gòtica de l'Hospital Sant Andreu.
La sessió reunirà professionals vinculats a les cures pal·liatives i experts en musicoteràpia per compartir experiències sobre l'aplicació d'aquesta disciplina en l'acompanyament de persones en situació de final de vida. També s'hi presentaran experiències desenvolupades dins de Sant Andreu Salut.
Entre els participants hi haurà el doctor Josep Planas, especialista en cures pal·liatives de l'Hospital del Mar; la doctora Cristina Farriols, presidenta de la Societat Catalano Balear de Cures Pal·liatives, i Núria Escudé, psicòloga, musicoterapeuta i directora del Màster en Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona.
Reflexió sobre la digitalització de les cures
El dimecres 20 de maig serà el torn de la xerrada-taller La digitalització de les cures, que es farà als Habitatges amb Serveis de Manresa i Navarcles.
L'activitat està especialment orientada a persones cuidadores i abordarà com la tecnologia i la intel·ligència artificial estan transformant el sector de les cures. La proposta també reflexionarà sobre com aquestes eines poden contribuir a millorar l'atenció a les persones des d'una perspectiva ètica i centrada en les necessitats individuals.
La ponència anirà a càrrec de Núria Infiesta, directora i fundadora de Yasit. La sessió de Manresa es farà de 2/4 de 12 a 2/4 d'1 del migdia, mentre que la de Navarcles tindrà lloc de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda.
Nou sistema d'accessibilitat auditiva
La Setmana de la Innovació finalitzarà dijous 21 de maig amb la inauguració d'un nou sistema de bucle magnètic auditiu a la recepció de l'Hospital Sant Andreu.
Aquest sistema, conegut com a Hearing Loop, s'ha implantat gràcies a la col·laboració amb la Fundació GAES Solidària i permetrà facilitar la comunicació amb persones amb dificultats auditives que disposin d'audiòfons compatibles amb aquesta tecnologia.
Durant l'acte també es presentarà la tecnologia Auracast, que ha de permetre ampliar en el futur les prestacions d'accessibilitat auditiva. La jornada es clourà amb un petit refrigeri per als assistents.