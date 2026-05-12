Manresa reivindicarà el lideratge infermer en la celebració del seu dia internacional

La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa se celebrarà aquest dijous a l'Hospital Sant Joan de Déu amb una jornada centrada en el lideratge de la professió. El programa també inclou activitats paral·leles com una caminada i un torneig de pàdel.
Una jornada centrada en el lideratge infermer
La sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa acollirà aquest dijous, 14 de maig, la jornada de commemoració del Dia Internacional de la Infermera sota el títol Infermeres que lideren: atenció centrada en la persona i resultats que transformen. Es tracta d'una cita anual que té com a objectiu posar en valor el paper de les infermeres dins el sistema de salut i reivindicar la seva aportació tant en l'atenció a les persones com en la transformació dels models assistencials.
L'acte central comptarà amb una ponència de Laura Raulet, de Learn and Grow, que oferirà una mirada sobre el creixement professional i personal en l'àmbit de la infermeria. Raulet acumula més de vint anys d'experiència en coaching, acompanyament i desenvolupament professional.
Quarta edició del concurs TalkINF
La jornada també inclourà la quarta edició del concurs TalkINF, una iniciativa pensada perquè les infermeres puguin compartir experiències, coneixements i reflexions en un format de xerrades breus.
Amb aquesta proposta es busca fomentar la divulgació i la participació activa dels professionals d'infermeria a través de presentacions innovadores i accessibles.
Caminada i torneig de pàdel
La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa es completarà amb altres activitats programades durant les properes setmanes.
Aquest dissabte, 16 de maig, es farà una caminada per la llera del riu Llobregat amb sortida des de l'aparcament de l'Ametlla de Merola. L'activitat està organitzada per la delegació al Bages del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
A més, el 30 de maig tindrà lloc la segona edició del torneig de pàdel d'infermeres.
Organització compartida
La commemoració és fruit de la col·laboració entre diferents entitats, empreses i institucions vinculades a la professió infermera. L'organització va a càrrec de la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Althaia, la delegació del Bages del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa d'UManresa.
La celebració es duu a terme de manera rotatòria entre les entitats participants i, en aquesta edició, l'organització recau en la Fundació Althaia.