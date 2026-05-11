L'InfoSéquia es converteix en Centre d'Interpretació i entra al mapa museístic català

L'InfoSéquia del Parc de l'Agulla de Manresa inicia una nova etapa amb un canvi de nom i una nova projecció institucional. L'equipament passarà a dir-se Centre d'Interpretació de la Séquia, una transformació que vol reforçar la seva funció divulgativa i patrimonial al voltant d'una de les infraestructures hidràuliques medievals més emblemàtiques del país.
El canvi arriba acompanyat d'un reconeixement destacat. El passat 21 d'abril, el nou Centre d'Interpretació de la Séquia va quedar inscrit al Registre de Museus de Catalunya com a extensió del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. Aquesta integració permet situar l'espai dins el mapa museístic català i obre la porta a participar en projectes compartits, programes culturals i línies de subvenció.
Un canvi de nom per definir millor la funció de l'espai
La nova denominació pretén fer més entenedora la funció de l'equipament. El nom d'InfoSéquia es considerava poc específic, mentre que el concepte de Centre d'Interpretació identifica clarament un espai dedicat a explicar, contextualitzar i divulgar el patrimoni.
En aquest cas, el relat gira entorn de la Séquia de Manresa, una obra construïda al segle XIV que ha estat determinant en el desenvolupament agrícola, industrial i urbà de la ciutat i del territori. Amb aquesta integració dins el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, la història de la Séquia queda encara més vinculada al discurs museístic sobre l'aigua, la industrialització i la transformació social de Manresa.
Entre 2.500 i 3.000 visitants anuals
Actualment, el Centre d'Interpretació de la Séquia rep entre 2.500 i 3.000 visitants cada any i s'ha consolidat com un dels principals punts de partida per descobrir tant la Séquia com el seu entorn natural.
L'equipament acull visites guiades i itineraris divulgatius com Descobrim la Séquia, així com diverses activitats educatives dirigides als centres escolars. Entre les propostes més destacades hi ha l'Itinerari de Sant Iscle, l'Escape Park o l'activitat Insectes i bestioletes, que combinen patrimoni, biodiversitat i aprenentatge vivencial.
Aquestes iniciatives tenen l'objectiu d'apropar la història i el valor ambiental de la Séquia a públics diversos, especialment infants i joves.
Una xarxa museística vinculada a l'aigua i la indústria
El Centre d'Interpretació de la Séquia és propietat de la Junta de la Séquia i d'Aigües de Manresa, i està gestionat per la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia.
Per la seva banda, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil s'ha consolidat com l'equipament de referència per explicar l'evolució industrial i social de Manresa durant els segles XIX i XX. Recentment, el museu també ha estat reconegut com a museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, un fet que reforça el posicionament de la ciutat dins el patrimoni industrial català.