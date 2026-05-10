Més de 800 monitors es reuneixen a Manresa per reivindicar uns esplais crítics

Manresa ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Monifesta't, la trobada general de monitors i monitores d'Esplais Catalans (Esplac), que ha reunit més de 800 participants entre monitors, dirigents i exmembres de l'entitat. Amb el lema Esplais crítics, revisem el nostre llegat, la trobada ha volgut reivindicar el paper dels esplais com a espais d'educació popular, transformació social i cohesió comunitària davant el context actual marcat per l'augment dels discursos reaccionaris i l'individualisme.
Durant tres dies, la capital del Bages ha estat l'escenari d'una vintena d'activitats vinculades a la formació, la cultura popular, la reflexió política i la convivència. La programació ha combinat espais de debat i pensament crític amb activitats lúdiques i musicals, en una edició marcada per la voluntat de revisar el llegat històric dels esplais i reforçar-ne el paper dins la societat actual.
Una trobada amb activitats durant tot el cap de setmana
La Monifesta't va arrencar divendres amb l'arribada dels participants i un sopar conjunt que va servir com a primer espai de trobada i cohesió. La jornada inaugural es va completar amb una actuació del Grup de Glosa Picapoll, del Bages, que va implicar les mateixes monitores en les improvisacions i les rimes.
El gruix principal de les activitats es va concentrar dissabte. Durant el matí, el passeig Pere III va acollir una Fira d'Entitats amb la participació d'una vintena d'iniciatives vinculades al món associatiu, educatiu i social. Tot seguit, es va celebrar la ponència Esplais crítics: consciència o inèrcia?, a càrrec de Pere Soler Masó, membre del Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona.
La xerrada va plantejar la pedagogia com una eina de transformació social i un acte polític capaç d'intervenir en la realitat i qüestionar-la. La reflexió sobre el paper educatiu dels esplais i la seva funció social va ser un dels eixos centrals d'aquesta edició de la trobada.
Tallers formatius i activitats culturals
Després del dinar, els participants van prendre part en una trentena de tallers simultanis impartits per col·lectius i entitats relacionades amb l'educació en el lleure. Les propostes abordaven qüestions diverses vinculades a la pedagogia, la participació, la inclusió, els feminismes o la gestió emocional.
La pluja va obligar a ajornar l'acte unitari previst per dissabte al vespre, però la resta de la programació es va mantenir. La jornada va continuar amb una cercavila pels carrers del centre de Manresa a càrrec de la xaranga Buidant la Bota i va acabar amb el concert del grup Fades i una sessió musical amb monitors i exmonitors d'Esplac.
Diumenge al matí, les activitats han començat amb una dinàmica participativa centrada en un cas fictici: la desaparició de l'Esplai La Xiruca. A través d'aquest exercici, els participants han reflexionat sobre les dificultats i problemàtiques actuals que afronten els esplais i sobre possibles estratègies per reforçar-ne la continuïtat.
Reivindicació del lleure educatiu
Un dels moments centrals de la trobada ha estat l'acte unitari celebrat diumenge, en què representants de diferents esplais, comissions i equips de direcció han llegit el manifest de la Monifesta't. El text ha reivindicat la tasca del lleure educatiu i el paper dels esplais com a espais de socialització, cohesió i educació crítica.
Durant la lectura del manifest també s'ha alertat del context social actual, marcat per l'augment dels discursos d'odi, l'individualisme i la militarització. En aquest sentit, Esplac ha defensat la necessitat de construir espais comunitaris allunyats de les dinàmiques de mercantilització i consum accelerat.
L'acte ha comptat també amb la participació del col·lectiu bagenc Boicot ICL, convidat pels organitzadors.
La jornada final ha continuat amb un vermut amenitzat pels monòlegs d'@indicatiu i s'ha tancat amb un dinar conjunt abans dels comiats finals.
Una aposta per l'educació popular
Des d'Esplac es considera que la Monifesta't ha servit per reforçar el paper dels esplais com a agents educatius i socials arrelats als barris, pobles i ciutats del país. L'entitat reivindica la tasca voluntària de milers de monitors i monitores que desenvolupen activitats educatives i comunitàries de manera quotidiana.
Amb aquesta nova edició celebrada a Manresa, la Monifesta't ha volgut consolidar-se també com un espai de reflexió col·lectiva sobre el present i el futur de l'educació popular, així com un punt de trobada entre diferents generacions vinculades al moviment dels esplais catalans.