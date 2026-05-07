La Creu Roja al Bages inaugura a Manresa l'exposició «Dones davant la guerra»

La Creu Roja al Bages commemorarà aquest divendres 8 de maig el Dia Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja amb una jornada de sensibilització a Manresa que inclourà la inauguració de l'exposició Dones davant la guerra i la projecció d'un curtmetratge centrat en les experiències femenines en contextos bèl·lics. L'acte tindrà lloc a les 11 del matí al Centre Cívic Selves i Carner.
Històries de resistència i reconstrucció
La proposta, impulsada per la Creu Roja amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, posa el focus en les conseqüències dels conflictes armats sobre les dones i les nenes, especialment vulnerables per qüestions de gènere.
L'exposició recull testimonis i històries de resistència de dones procedents de Palestina, el Sàhara, Colòmbia, Kosovo, Bòsnia i Ucraïna, i vol visibilitzar tant les dificultats que afronten com la seva capacitat de reconstrucció personal i comunitària.
Entrada gratuïta i sense inscripció
La mostra es podrà visitar fins al 15 de maig al Centre Cívic Selves i Carner de Manresa, situat al carrer Bernat Oller, 14. L'horari d'obertura serà de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 del vespre.
L'activitat és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, i no cal fer inscripció prèvia. Des de la Creu Roja al Bages han convidat la població a participar en aquesta jornada de reflexió i sensibilització coincidint amb una data especialment significativa per a l'entitat humanitària.