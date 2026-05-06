Manresa acull una xerrada sobre l'Iran centrada en drets humans i conflictes

La Biblioteca del Casino de Manresa acollirà el dimarts 12 de maig a les 7 de la tarda la xerrada La lluita per la dignitat humana a l'Iran, entre la repressió i la guerra. L'acte, organitzat per l'Ajuntament, comptarà amb la participació de dos especialistes i es clourà amb una actuació de música tradicional iraniana.
Una mirada a la realitat iraniana des de Manresa
L'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Cooperació, ha programat per al pròxim dimarts 12 de maig una xerrada centrada en la situació política i social de l'Iran. L'acte, que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Casino, porta per títol La lluita per la dignitat humana a l'Iran, entre la repressió i la guerra i pretén oferir una aproximació rigorosa i plural a la realitat del país.
La proposta s'emmarca en la voluntat municipal d'apropar a la ciutadania qüestions d'actualitat internacional vinculades als drets humans, la cultura de pau i els conflictes globals.
Experts per analitzar un context complex
La sessió comptarà amb la participació d'Anahita Nassir Mónaco, politòloga catalano-iraniana especialitzada en l'anàlisi de la realitat del seu país d'origen, i de Jordi Armadans Gil, politòleg i periodista amb una trajectòria destacada en l'àmbit de la pau i la seguretat internacional.
Durant la xerrada, els dos ponents abordaran diferents dimensions de la situació iraniana, des del seu context geoestratègic fins a la realitat social i cultural, posant especial èmfasi en la lluita pels drets humans, la igualtat i les llibertats. També es preveu un espai per a la reflexió i l'intercanvi d'idees amb el públic assistent.
Cultura i resistència a través de la música
L'acte es clourà amb una actuació musical a càrrec d'Aram Alipour, intèrpret de música tradicional iraniana i folklore lori. Amb una trajectòria internacional consolidada, Alipour ha contribuït a difondre aquest patrimoni musical arreu del món i a reivindicar-lo com a expressió cultural i també com a forma de resistència davant les restriccions.
La seva participació aportarà una dimensió artística a la jornada, complementant el debat amb una experiència cultural directa.
Una oportunitat per aprofundir en els drets humans
Amb aquesta iniciativa, Manresa ofereix un espai per conèixer de prop la realitat d'un país marcat per tensions polítiques i socials, però també per la vitalitat de la seva societat. L'acte vol contribuir a generar consciència i debat al voltant dels drets humans i dels reptes globals, connectant-los amb la ciutadania local.
La xerrada es presenta així com una oportunitat per aprofundir en el coneixement d'un context complex i, alhora, per posar en valor les lluites per la dignitat i la llibertat arreu del món.