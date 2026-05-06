Manresa analitza l'impacte d'ICL amb el documental «Sal a la ferida»

Manresa acollirà aquest divendres la projecció del documental Sal a la ferida, una peça que aborda l'impacte de l'activitat d'Israel Chemicals Limited (ICL) i el conflicte per l'aigua a Catalunya, amb un debat posterior amb experts i activistes.
Un documental sobre l'impacte ambiental i social
La sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa serà l'escenari, aquest divendres 8 de maig a les 6 de la tarda, de la projecció de Sal a la ferida, un documental dirigit per Lee Beritutti que analitza les conseqüències ambientals i socials derivades de l'activitat minera vinculada a ICL, especialment en relació amb la gestió de l'aigua.
La proposta no es limita a la projecció audiovisual, sinó que inclourà un col·loqui posterior amb la participació d'Arnau Carné (Boicot ICL), Nora Miralles (Observatori Centre Delàs) i Jordi Badia (Montserrat), que aportaran diferents perspectives sobre el model extractiu i els seus efectes al territori.
Debat obert i mirada crítica
L'acte busca generar reflexió i debat al voltant d'un tema de gran impacte al Bages i a Catalunya, com és la gestió dels residus salins i la seva incidència sobre el medi natural. La iniciativa compta amb el suport de diverses entitats socials i culturals, i s'emmarca en una línia d'activitats que volen apropar al públic qüestions ambientals complexes amb una mirada crítica i divulgativa.