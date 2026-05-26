L'ICS Catalunya Central amplia el servei públic d'odontologia amb noves endodòncies al territori

L'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha ampliat des d'aquest mes de maig la cartera de serveis odontològics públics amb la incorporació d'un nou dispositiu d'endodòncies al Bages i al Berguedà, gràcies a la col·laboració amb la Clínica Odontològica Universitària.
L'acord permet reforçar el servei públic d'endodòncies i apropar aquesta prestació a la ciutadania, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la proximitat de l'atenció odontològica als centres del territori.
Un servei que es prestarà a diversos àmbits territorials
En el cas dels pacients del Bages, el Berguedà, el Moianès i Calaf, el servei s'oferirà a través de la Clínica Odontològica Universitària de la FUB. Paral·lelament, a Osona i al Lluçanès també s'amplia la cartera de serveis odontològics, amb endodòncies que es duran a terme a la Clínica Odontològica Universitària vinculada al Consorci Hospitalari de Vic. La derivació dels pacients continuarà fent-se des dels equips d'atenció primària de l'ICS.
Les endodòncies són tractaments que permeten tractar infeccions o lesions a l'interior de la dent, evitant-ne l'extracció i preservant la peça dental. Segons el sistema sanitari, aquest reforç dona resposta a la necessitat d'incrementar la prestació pública d'aquest tipus de tractaments especialitzats.
Col·laboració assistencial i formativa
L'acord també té una dimensió docent, ja que permet als estudiants del Grau en Odontologia participar en un entorn assistencial vinculat al sistema públic de salut i conèixer la realitat de l'atenció odontològica comunitària.
La iniciativa reforça la col·laboració entre l'ICS i institucions sanitàries i acadèmiques de la Catalunya Central amb l'objectiu de millorar l'accés, la qualitat i la capacitat de resolució de l'atenció odontològica pública.
Una cartera de serveis en ampliació
Els equips d'odontologia de l'atenció primària ofereixen actualment serveis de prevenció i promoció de la salut bucodental, tractaments conservadors en infants i activitat quirúrgica bàsica, com exodòncies i petites intervencions orals. Aquestes actuacions s'adrecen especialment a col·lectius com gestants, infants amb alt risc de càries, persones amb diabetis o adults amb risc de desenvolupar càncer oral.
La Llei 12/2020 d'atenció pública de la salut bucodental preveu l'ampliació progressiva de prestacions i grups diana, així com la incorporació de nous perfils professionals com els higienistes dentals per reforçar la prevenció i la promoció de la salut bucodental.