Althaia supera el miler de cirurgies robòtiques

La Fundació Althaia ha superat el miler d'intervencions assistides per robot des de l'any 2023, una fita que consolida la implantació de la cirurgia robòtica a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La institució destaca que aquesta tecnologia permet augmentar la precisió i la seguretat de les operacions, reduir-ne la invasivitat i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients.
La incorporació d'aquests sistemes s'emmarca dins l'aposta d'Althaia per la innovació en salut i forma part dels objectius del Pla Estratègic Talaia 2026-2030.
Dues plataformes robòtiques al bloc quirúrgic
Actualment, el bloc quirúrgic de l'Hospital Sant Joan de Déu disposa de dues plataformes de cirurgia robòtica. D'una banda, el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia utilitza el sistema Mako SmartRobotics, especialitzat en operacions de pròtesi de genoll i maluc. De l'altra, el sistema Hugo RAS de Medtronic dona cobertura als serveis de Cirurgia General i Digestiva, Urologia i Ginecologia.
Des de la incorporació del sistema Mako, l'any 2023, el servei de traumatologia ha realitzat prop de 500 intervencions amb assistència robòtica. Durant el primer trimestre del 2026, aquestes operacions han crescut un 59% respecte al mateix període de l'any anterior, un increment que evidencia la integració progressiva d'aquesta tecnologia en la pràctica clínica habitual.
Segons destaca Althaia, aquest sistema permet una major precisió en la col·locació dels implants, facilita una planificació preoperatòria més personalitzada i contribueix a reduir l'agressivitat de la cirurgia, fet que repercuteix en una recuperació més ràpida dels pacients.
Expansió de la cirurgia robòtica a altres especialitats
L'any 2024, la fundació va ampliar l'ús de la cirurgia assistida per robot amb la incorporació del sistema Hugo RAS de Medtronic. En menys de dos anys, s'hi han fet més de 400 intervencions en diferents especialitats quirúrgiques.
Aquest sistema funciona a través d'una consola des d'on el professional controla remotament els braços robòtics que executen els moviments quirúrgics. La tecnologia permet treballar amb una visió tridimensional i ampliada del camp operatori, millorant la identificació dels plans anatòmics i la precisió dels moviments.
Althaia subratlla que el robot no substitueix el criteri mèdic, sinó que potencia les capacitats del professional i permet adaptar l'abordatge quirúrgic a cada pacient i cada procediment.
La implementació es va iniciar en l'àmbit de la cirurgia general i digestiva, especialment en operacions relacionades amb neoplàsies de còlon, hèrnies i cirurgia gàstrica, i posteriorment s'ha estès a urologia i ginecologia. Actualment també s'utilitza en cirurgies de pròstata, bufeta, ronyó, endometri i patologies del sòl pelvià.
Menys invasiva i amb recuperacions més ràpides
La fundació destaca que la cirurgia robòtica comporta intervencions menys invasives, amb menys complicacions i efectes adversos, i facilita una recuperació més ràpida dels pacients.
A més dels beneficis assistencials, la institució remarca que aquesta tecnologia també millora les condicions ergonòmiques dels professionals i afavoreix el treball en equip al quiròfan gràcies a sistemes que permeten una comunicació més fluida durant les intervencions.
Per coordinar la implantació d'aquest model, Althaia disposa d'una Comissió de Cirurgia Robòtica formada per professionals de diferents especialitats que estableixen els criteris clínics de selecció dels pacients i fan seguiment dels resultats.
Formació i recerca
La incorporació de la cirurgia robòtica ha anat acompanyada d'un procés de formació específica dels professionals implicats. Metges especialistes i infermeres instrumentistes han completat els programes d'acreditació necessaris per poder utilitzar aquestes plataformes.
En paral·lel, l'alta implantació de la robòtica en traumatologia ha impulsat diverses línies de recerca centrades en la millora dels models d'intervenció, la seguretat quirúrgica i els sistemes de presa de decisions clíniques. Part d'aquests treballs ja s'han publicat en revistes científiques d'impacte, fet que situa el servei com un referent pioner en cirurgia robòtica protèsica a nivell estatal.
Des d'Althaia assenyalen que aquesta aposta tecnològica contribueix també a atraure i retenir professionals de l'àmbit quirúrgic i reforça el model d'atenció centrat en la qualitat i la seguretat assistencial.