Manresa il·luminarà de vermell la façana de l'Ajuntament pel Dia Mundial de l'Hemocromatosi

L'Ajuntament de Manresa il·luminarà de vermell aquest diumenge, 7 de juny, la façana de l'edifici consistorial amb motiu de la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi, que se celebra de l'1 al 7 de juny. L'acció respon a una petició de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi (AEH) amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia genètica.
La il·luminació es podrà veure entre quan faltin 5 minuts per a les 9 del vespre i 2/4 d'11 de la nit.
Una malaltia provocada per l'acumulació de ferro
L'hemocromatosi és un conjunt de malalties causades per l'acumulació excessiva de ferro a l'organisme. Tot i que aquest mineral és essencial per al funcionament del cos, un excés sostingut pot provocar danys importants en òrgans com el fetge, el pàncrees, el cor o les articulacions.
Aquesta acumulació de ferro pot derivar en patologies com cirrosi hepàtica, diabetis, insuficiència cardíaca, artritis o artrosi.
Diagnòstic precoç i tractament senzill
L'hemocromatosi afecta aproximadament una de cada mil persones i és més freqüent en homes i en persones descendents d'Europa occidental. Els símptomes solen aparèixer entre els 30 i els 50 anys en els homes i, habitualment, després dels 50 en les dones.
Des de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi es recorda que la detecció precoç és clau, ja que la malaltia es pot controlar amb tractaments senzills i alguns canvis d'hàbits, evitant així complicacions greus associades al dany orgànic.