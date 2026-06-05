Manresa obre la convocatòria del Premi del Consell de les Persones Grans

L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria de la 12a edició del Premi del Consell Municipal de les Persones Grans, un reconeixement honorífic destinat a posar en valor la trajectòria de persones majors de 65 anys que hagin destacat pel seu compromís amb el desenvolupament social i comunitari de la ciutat.
Les candidatures es podran presentar fins al 4 de setembre mitjançant una instància. El premi no té dotació econòmica i vol reconèixer públicament la dedicació i implicació de persones grans en la vida ciutadana.
Candidatures obertes a entitats i particulars
Podran optar al guardó persones majors de 65 anys, tant a proposta d'entitats com de particulars. El jurat valorarà aspectes com la participació activa en la ciutat, la trajectòria personal en l'àmbit social i la contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones grans.
El jurat estarà format per membres del Consell Municipal de les Persones Grans, la tècnica de Persones Grans i la regidora delegada de Persones Grans, Mariona Homs.
Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar al web de l'Ajuntament de Manresa.
Entrega del premi l'1 d'octubre
El veredicte i l'acte d'entrega del premi es faran el pròxim 1 d'octubre a les 7 de la tarda al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, coincidint amb l'acte institucional del Dia Internacional de les Persones Grans.
El Premi del Consell Municipal de les Persones Grans es convoca des de l'any 2015 i, entre els guardonats de les darreres edicions, hi figuren Joan Cals, Pepita Subirana, Joaquín Vizcaíno, Paquita Blanch, Víctor Feliu o Fina Dordal.