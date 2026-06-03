Sant Fruitós acollirà una sessió de teatre fòrum sobre el paper de les àvies a la societat actual

L'Espai de la Gent Gran de Sant Fruitós de Bages serà l'escenari, el pròxim divendres 5 de juny a les 11 del matí, de la representació d'Àvies del segle XXI, una proposta de teatre fòrum que convida la ciutadania a reflexionar sobre el paper de les àvies en la societat actual.
L'activitat abordarà qüestions relacionades amb les cures, les relacions intergeneracionals i els reptes associats a l'envelliment, utilitzant l'humor i la participació com a eines per fomentar el debat i la reflexió col·lectiva.
El públic, protagonista de la representació
La proposta es desenvoluparà en format de teatre fòrum, una metodologia participativa que permet als assistents intervenir directament en les escenes representades i plantejar alternatives a les situacions exposades pels actors.
L'objectiu és generar espais de diàleg comunitari, afavorir la consciència social i promoure la reflexió compartida sobre realitats quotidianes que afecten les persones grans i les seves famílies.
Una iniciativa oberta a tota la ciutadania
La representació anirà a càrrec de la companyia Impactat i està oberta a tota la ciutadania, independentment de l'edat.
L'activitat ha estat organitzada pel Consell Comarcal del Bages amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins les accions orientades a fomentar la participació comunitària i la sensibilització sobre els reptes socials vinculats a l'envelliment.