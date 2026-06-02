Sant Fruitós de Bages celebrarà la segona edició de la jornada Arrela't als gegants

La colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages organitzarà el proper diumenge 7 de juny la segona edició de la jornada Arrela't als gegants, una proposta festiva i participativa que vol donar a conèixer la tradició gegantera del municipi i fomentar la incorporació de nous integrants a l'entitat. La iniciativa tindrà lloc al Cobert de la Màquina de Batre i s'adreça a persones de totes les edats.
Una matinal per descobrir el món geganter
La jornada començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a la 1 del migdia amb un programa d'activitats pensat perquè els assistents puguin conèixer de primera mà els diferents elements que formen part de la cultura gegantera.
La primera proposta serà un taller de gegants, previst a les 10 del matí. Una hora més tard, a les 11, es farà un taller de percussió i gralla per acostar als participants els instruments tradicionals que acompanyen habitualment les cercaviles i les actuacions de les colles geganteres.
A 2/4 de 12 del migdia serà el torn del taller de balls i coreografies, mentre que a les 12 es podran veure balls tradicionals conjunts amb la participació dels membres de la colla.
Cercavila pels carrers del municipi
La jornada culminarà amb una cercavila pels carrers de Sant Fruitós de Bages, que començarà a 2/4 d'1 del migdia i permetrà mostrar al públic el resultat dels tallers i l'activitat habitual de la colla.
Durant tot el matí també hi haurà un taller de màscares inspirades en els gegants del municipi, servei de barra i diferents activitats complementàries per als assistents. A més, no hi faltaran la coca i la xocolata per esmorzar, així com un vermut popular al migdia, moment en què també es farà un sorteig.