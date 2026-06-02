Un impressionant halo solar sorprèn el Bages en un migdia de cel lluent i vora de glaç

Un espectacular cercle lluminós ha envoltat el Sol aquest dimecres al migdia a la comarca del Bages, concretament la foto és des de Monistrol de Montserrat, captivant tothom qui ha aixecat els ulls al cel per veure aquesta singular postal celesta. Es tracta d'un halo solar, un rar i vistós fenomen meteorològic que, tot i deixar el Sol al descobert en una jornada aparentment asserenada, sol ser l'avantsala d'un canvi de temps imminent a la Catalunya Central.
Milions de petits prismes hexagonals
Tot i que a simple vista el cel del Bages presentava un aspecte lluent i nítid a les hores centrals del dia, l'explicació d'aquesta gran corona es troba a gran altitud, entre els 5.000 i els 10.000 metres de distància de la superfície. En aquesta franja de l'atmosfera s'hi ha estès una capa molt fina de núvols alts coneguts com a cirrostratus.
A causa de les temperatures gèlides que imperen a tanta altura, aquests núvols no estan formats per gotes d'aigua en estat líquid, sinó per milions de minúsculs cristalls de gel que adopten una forma geomètrica d'hexàgon regular. Quan els raigs de la llum solar incideixen sobre aquests prismes glaçats, es desvien -es refracten- amb un angle simètric d'exactament 22 graus. Aquest efecte òptic és el responsable de dibuixar a l'ull humà un anell perfecte entorn de l'astre, sovint acompanyat d'unes subtils tonalitats vermelloses a la vora interior i un buit central més fosc.
"Cercle al sol, un dia de dol"
Més enllà de la fascinació científica i visual que genera l'halo solar, la tradició i la meteorologia popular de la Catalunya Central tenen molt clar com interpretar aquesta mena de "barret" planetari. El refranyer català ho recull de manera ben gràfica: "Cercle al sol, un dia de dol" o el clàssic "Sol amb barret, o pluja o fred".
Longeva i sàvia, aquesta dita popular es fonamenta en una realitat purament empírica. Els cirrostratus que han fet possible l'espectacle d'avui són, de fet, l'avantguarda i els primers indicadors que un front de baixes pressions o una borrasca activa s'està acostant a territori català. Per tant, si el vell refranyer no falla, la majestuosa corona que aquest dimecres ha decorat el cel del Bages podria ser el preavís definitiu que les pluges i els paraigües tornaran a ser protagonistes a la comarca en les pròximes 24 o 48 hores.