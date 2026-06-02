Jacob Petrus participarà a Manresa en una jornada sobre empresa i crisi climàtica

La Cambra de Comerç de Manresa organitzarà el pròxim divendres 12 de juny la jornada Crisi climàtica: del diagnòstic local a l'acció global, una trobada adreçada al teixit empresarial per reflexionar sobre els reptes ambientals actuals i el paper de les empreses en la transició energètica. L'activitat comptarà amb la participació destacada del geògraf i climatòleg manresà Jacob Petrus, director del programa Aquí la Tierra de TVE.
La jornada, que es farà amb la col·laboració d'UManresa, vol combinar l'anàlisi del context climàtic amb experiències pràctiques d'empreses que ja han iniciat processos de transformació cap a models més sostenibles.
Jacob Petrus obrirà la jornada
Jacob Petrus serà l'encarregat d'oferir la ponència inaugural, centrada en l'impacte de la crisi climàtica i en la necessitat que les empreses avancin cap a models energètics més eficients i sostenibles. El climatòleg aportarà la seva visió sobre els canvis ambientals globals i sobre les oportunitats que la transició energètica pot representar també en termes de competitivitat empresarial.
La trobada es planteja com un espai de reflexió, però també de divulgació de casos reals i experiències aplicades al territori.
Empreses del territori compartiran experiències
La jornada inclourà una taula rodona moderada pel mateix Jacob Petrus amb la participació de les empreses Domini Ambiental, Ausa, Cerveses La Pirata i Oliva Torras.
Les empreses explicaran les actuacions que han desenvolupat en l'àmbit de la transició energètica, així com les motivacions, dificultats i resultats dels seus projectes. L'objectiu és oferir exemples pràctics que puguin servir d'inspiració per a altres empreses interessades a reduir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència energètica.
Una iniciativa vinculada a l'Oficina de Transició Energètica
La jornada s'emmarca en les accions que impulsa la Cambra de Comerç de Manresa a través de la seva Oficina de Transició Energètica, creada amb el suport de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) per acompanyar les empreses en l'adaptació als nous reptes energètics i climàtics.
L'acte es farà de 10 del matí a 12 del migdia a la sala d'actes de l'edifici FUB2 de Manresa i acabarà amb un espai de networking entre empreses, institucions i participants. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través de la Cambra de Comerç de Manresa enviant un correu a eparra@cambramanresa.org.