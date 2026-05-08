Els empresaris mostren múscul en el 120è aniversari de la Cambra de Comerç de Manresa

La Cambra de Comerç de Manresa ha celebrat aquest dijous al vespre el seu 120è aniversari amb una gala institucional que ha reunit prop de 300 representants del món econòmic, empresarial i polític del territori a la Fàbrica Nova. L'acte ha servit tant per commemorar la trajectòria de l'entitat com per reivindicar el paper del teixit empresarial bagenc en un moment de transformació econòmica i urbana de la ciutat.
La celebració també ha tingut una càrrega simbòlica especial perquè s'ha convertit en el primer acte institucional celebrat a la Fàbrica Nova després de la primera fase de les obres de recuperació de l'espai. L'antiga fàbrica tèxtil, vinculada històricament al passat industrial de Manresa, s'ha reivindicat durant la gala com un nou pol de futur relacionat amb la innovació, el coneixement i l'activitat econòmica.
Presència institucional de primer nivell
L'acte ha estat presidit pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que hores abans ha visitat Sallent , i ha comptat també amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president de la Cámara de España, Josep Lluís Bonet.
La periodista manresana Cristina Riba ha conduït la gala, que ha inclòs una extensa glosa sobre la història de la Cambra a càrrec de l'escriptor manresà Genís Sinca i diverses intervencions humorístiques de Pep Plaza amb les seves imitacions.
Reconeixement al teixit empresarial
Durant la celebració també es s'han lliurat els Premis Cambra 2026, que reconeixen empreses i institucions destacades de la demarcació per la seva trajectòria, innovació i compromís amb el territori.
Els guardons han distingit el Forn de Cabrianes amb el premi Comerç, Turisme i Serveis; ARaymond Tecniacero amb el premi Indústria; la Fundació Ampans amb el premi Urbanisme i Territori, i AMT Studio amb el premi Internacionalització. En aquesta edició s'han lliurat dos premis Especials: a Assegurances Santasusana i a la UPC Manresa.
Una mirada al passat i al futur
La commemoració dels 120 anys ha servit per reivindicar el paper històric de la Cambra de Comerç en el desenvolupament econòmic del territori, però també per projectar una mirada de futur vinculada als nous sectors productius, la innovació i la col·laboració entre empreses, institucions i centres de coneixement.
La gran assistència de representants empresarials i institucionals ha evidenciat el pes que continua tenint la Cambra dins l'ecosistema econòmic de la Catalunya Central i el paper de Manresa com a capital econòmica del territori.