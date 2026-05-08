Jordi Hereu visita Sallent per conèixer els reptes de futur de la zona industrial i minera

El ministre d'Indústria i Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, ha visitat aquest dijous Sallent, Cabrianes i Cornet en una jornada institucional centrada en els reptes de futur del municipi en matèria industrial i urbanística. La visita s'ha produït abans de la seva assistència a l'acte del 120è aniversari de la Cambra de Comerç de Manresa i ha convertit Hereu en el primer ministre del govern espanyol que visita el municipi bagenc.
Recepció institucional a l'Ajuntament
Hereu ha estat rebut a l'Ajuntament de Sallent per l'alcalde, Oriol Ribalta, i diversos membres de l'equip de govern, entre ells la regidora d'Igualtat, Sílvia Tardà; el regidor d'Urbanisme i Via Pública, Miquel Estruch, i el regidor de Cultura, Diego Miranda.
Durant la visita institucional, el ministre ha signat el Llibre d'Honor del consistori i ha mantingut una reunió amb els representants municipals per abordar qüestions relacionades amb el desenvolupament econòmic i industrial del municipi.
Visita al Castell per observar la zona industrial i minera
Posteriorment, la comitiva s'ha desplaçat fins al Castell de Sallent, des d'on es pot observar de manera panoràmica la zona industrial i minera del municipi. La visita sobre el terreny ha servit per exposar al ministre els futurs projectes industrials previstos, així com les necessitats de transformació i creixement vinculades a l'activitat minera i al desenvolupament de sòl industrial.
Des del consistori s'ha destacat especialment el potencial de creixement de Sallent i la importància estratègica dels terrenys industrials existents per impulsar noves oportunitats econòmiques al territori.
Habitatge i transformació urbana
La trobada també ha permès abordar qüestions relacionades amb l'habitatge i la renovació urbana. En aquest sentit, l'Ajuntament ha posat sobre la taula la situació dels terrenys propietat de l'Estat situats als barris de la Botjosa i la Rampinya, en una zona clau per al futur desenvolupament urbanístic del municipi.
Des del govern municipal s'ha valorat positivament la visita de Jordi Hereu i s'ha remarcat que la trobada ha servit per mostrar sobre el terreny els principals reptes i oportunitats de futur de Sallent, especialment pel que fa a la transformació de la zona minera i la consolidació del potencial industrial del municipi.