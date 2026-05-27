El CETIM celebrarà la Festa de Germanor amb un nou premi per impulsar l'enginyeria

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) celebrarà aquest divendres 29 de maig la seva tradicional Festa de Germanor i Homenatge a les persones col·legiades. L'acte tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a Les Comes de Súria i reunirà prop de 300 persones vinculades al col·lectiu professional.
La celebració aplegarà col·legiats i col·legiades, familiars, representants institucionals i membres d'altres col·legis professionals del territori i de l'àmbit català.
Reconeixement a la trajectòria professional
La Festa de Germanor és la trobada anual més destacada de l'entitat i té com a objectiu convertir-se en un espai de reconeixement, convivència i celebració del col·lectiu de l'enginyeria tècnica industrial de la Catalunya Central.
L'acte estarà conduït per l'animador Pep Callau i començarà amb una part institucional que inclourà el lliurament de premis i reconeixements. Posteriorment, la jornada continuarà amb un sopar i una festa amb música i ball.
Durant la celebració es retrà homenatge als col·legiats i col·legiades que aquest any compleixen 25 anys de col·legiació, així com als professionals que arriben als 50 anys d'exercici de la professió.
Nou Premi de l'Enginyeria
Una de les principals novetats d'aquesta edició serà la creació del Premi de l'Enginyeria, un nou guardó destinat a reconèixer professionals col·legiats o empreses vinculades al col·lectiu que hagin destacat per la seva trajectòria, per impulsar el talent i la professió o per contribuir al prestigi de l'enginyeria.
Amb aquest nou premi, el CETIM vol posar en valor la feina i el talent de persones i empreses del mateix col·lectiu professional i del territori.
Premi Promoció del Territori
En el marc de la festa també es lliurarà el Premi Promoció del Territori, un reconeixement que el Col·legi atorga a empreses, entitats o persones que han contribuït al desenvolupament i la projecció territorial. En l'edició de l'any passat, el guardó va recaure en Calaf Grup.
Més de 1.200 professionals col·legiats
El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central representa actualment més de 1.200 persones col·legiades i treballa en àmbits com l'assessorament, la formació i l'acompanyament professional.
L'entitat manté col·laboracions amb institucions acadèmiques, administracions i agents del territori amb l'objectiu de reforçar el paper de l'enginyeria davant reptes com la digitalització, la reindustrialització o el canvi climàtic.