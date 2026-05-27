Cardona reunirà experts internacionals per debatre sobre el passat i el futur de la sal

Cardona es convertirà del 4 al 7 de juny en un punt de trobada internacional per al debat científic, patrimonial i cultural al voltant de la sal amb la celebració del V Congrés Internacional sobre la Sal. La trobada reunirà més de 60 experts de 10 nacionalitats diferents per reflexionar sobre la importància històrica, econòmica, ambiental i social d'aquest recurs al llarg del temps.
El congrés està organitzat per la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i la Gestió del Territori (SIGMADOT) i la Fundació Cardona Històrica. La cita coincidirà amb dos esdeveniments destacats per al municipi: la Festa de la Sal i la commemoració del centenari de l'inici de l'explotació de les sals potàssiques a Cardona.
Un programa amb 27 comunicacions científiques
El programa inclou 27 comunicacions i ponències que abordaran l'explotació de la sal des d'una perspectiva transversal, connectant disciplines com la geologia, la mineria, l'arqueologia, la biologia, la història, el turisme i la divulgació científica.
Les sessions s'estructuraran en tres grans eixos temàtics: el passat, el present i el futur de l'explotació salinera.
Patrimoni, història i rutes salineres
En l'àmbit històric i patrimonial, el congrés inclourà aportacions sobre el paper de la sal en la construcció del territori i la identitat de Cardona. Entre les intervencions destacades hi haurà la de l'historiador Andreu Galera.
També es presentaran experiències de preservació i valorització del patrimoni saliner en antics centres europeus com Wieliczka, a Polònia; Rio Maior, a Portugal, o Poza de la Sal, a Castella i Lleó. En l'àmbit català es tractaran casos com la Muntanya de Sal de Cardona, el Salí de Cambrils, Gerri de la Sal i l'Escala.
El programa aprofundirà igualment en les rutes salineres, el comerç de la sal i l'impacte territorial d'aquest recurs al llarg dels segles. En aquest apartat hi participaran investigadors com Josep Maria Gironella, Climent Miró, Carlos Guàrdia i Jeanne Lefebvre, amb ponències centrades en les xarxes històriques de distribució i la relació entre sal, poblament i configuració del territori.
Nous models d'explotació i sostenibilitat
Pel que fa als reptes contemporanis, el congrés abordarà els nous models d'extracció, gestió i aprofitament sostenible dels recursos salins. Entre els participants hi haurà especialistes del sector com Oriol Domènech, de MaxiSalt, i Carles Fàbrega, de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.
Investigadores com Tatiana Hidalgo, Andri Tsiouti i Blanca Pujals aportaran noves mirades sobre la divulgació, la interpretació patrimonial i el paper social dels paisatges de la sal en el segle XXI.
Debat ambiental i ecosistemes salins
La dimensió ambiental i ecològica també tindrà un paper destacat dins del congrés. Hi participaran referents internacionals com Katia Hueso, especialista en conservació de paisatges salins tradicionals, i l'ecòleg Narcís Prat, que reflexionarà sobre la relació entre els ecosistemes aquàtics i l'activitat minera.
Una de les ponències singulars serà la d'Armando Azua, investigador del Centre d'Astrobiologia del CSIC-INTA. Especialista en l'estudi del desert d'Atacama, considerat un dels indrets més àrids i salins del planeta i un anàleg natural de Mart, Azua abordarà la recerca sobre microorganismes adaptats a condicions extremes i la seva relació amb camps com l'astrobiologia, la sostenibilitat ambiental i l'estudi dels ecosistemes salins.
Turisme i gestió cultural del patrimoni saliner
El congrés també dedicarà espai al futur del turisme vinculat al patrimoni saliner i a la gestió cultural d'aquests espais. En aquest àmbit hi participaran Mario Sorribas, especialista en storytelling, i Cristina Puente i Eduardo Saiz Alonso, de l'Associació d'Amics de les Salines de Poza de la Sal.
Cardona, referent internacional
El president honorífic de la SEDPGYM i de SIGMADOT, Josep Maria Mata-Perelló, ha destacat que "Cardona és un dels grans referents internacionals vinculats a l'explotació de la sal, amb una activitat minera que s'ha desenvolupat pràcticament de manera ininterrompuda durant mil·lennis".
Per la seva banda, el director general de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, ha remarcat que "la col·laboració público-privada ha permès portar a Cardona experts de renom internacional i convertir la vila en un espai de debat científic, cultural i patrimonial al voltant de la sal".
Visites al patrimoni saliner
Més enllà del programa acadèmic, els participants podran conèixer el patrimoni vinculat a la sal a través de visites guiades a la Muntanya de Sal, el Castell de Cardona, el Museu de la Sal Josep Arnau, l'Arxiu Històric de Cardona i el Salí de Cambrils.