Cerberus impulsa un macrodesnonament del Bloc 8 de Manresa per al 23 de setembre

La situació del Bloc 8 del passatge Tudela de Manresa torna a tensar-se després que el fons voltor Cerberus hagi activat un nou procediment judicial que preveu el desnonament de totes les famílies residents el pròxim 23 de setembre. El conflicte arriba després de mesos de negociacions fallides per intentar que l'immoble passés a mans públiques i evitar l'expulsió dels veïns.
Un nou escenari després del fracàs de la compra
El Bloc 8, ocupat des de l'any 2021 després d'haver estat més d'una dècada buit, continua en mans de Cerberus malgrat les negociacions obertes durant els darrers mesos entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i una fundació social per intentar adquirir-lo.
Segons havia denunciat la PAHC Bages la setmana passada, les converses es van encallar després que la propietat incrementés en 200.000 euros el preu inicialment pactat, situant-lo en un import que l'Agència de l'Habitatge considera "especulatiu". El venciment del termini de tanteig i retracte sense acord ha comportat ara la reactivació dels procediments judicials.
La principal novetat és que aquesta nova ofensiva afecta totes les famílies residents del bloc i no només un dels habitatges, com havia passat en intents anteriors.
El Bloc 8, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge
El conflicte del Bloc 8 s'ha convertit durant els darrers mesos en un dels principals símbols locals de la lluita pel dret a l'habitatge. El passat mes de febrer, centenars de persones van respondre a la convocatòria de la PAHC Bages per impedir el desnonament d'una de les famílies residents.
Aquella jornada va acabar amb la suspensió del llançament després d'una matinada de resistència i d'un ampli desplegament policial al passatge Tudela. Més de 300 persones es van concentrar davant l'edifici mentre un centenar més hi passaven la nit per intentar evitar l'expulsió.
La suspensió del desnonament va ser celebrada com una victòria de la mobilització popular i va obrir una nova etapa de negociacions amb les administracions per trobar una sortida estable per a les sis famílies que viuen actualment al bloc, amb un total de vuit menors.
Incertesa per al futur de les famílies
Amb la nova data fixada per al 23 de setembre, la situació torna a entrar en una fase d'incertesa. Les famílies residents continuen reclamant una solució habitacional estable i insisteixen que l'edifici passi a formar part del parc públic d'habitatge.
Des de la PAHC Bages es considera que el macrodesnonament representa una nova escalada del conflicte després de mesos de negociacions sense resultats. La plataforma també denuncia que el bloc havia estat abandonat durant anys i que van ser els mateixos residents qui el van adequar per poder-hi viure.
El futur de l'immoble continua pendent tant de les decisions judicials com de la possibilitat que es reprenguin les negociacions entre la propietat i les administracions per intentar evitar l'expulsió de totes les famílies residents.