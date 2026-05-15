L'Agència de l'Habitatge incompleix el seu compromís i ara veu «inviable» comprar el Bloc 8 de Manresa

L'Agència Catalana de l'Habitatge considera ara "inviable" la compra del conegut com a Bloc 8 de Manresa , al carrer Bambylor, després d'haver analitzat tècnicament, econòmicament i jurídicament els habitatges de l'immoble.
Segons ha explicat l'organisme a l'ACN, tot i que hi va haver contactes per estudiar-ne l'adquisició, finalment l'operació no es va materialitzar perquè els pisos "no s'ajustaven als criteris establerts en el reglament intern aprovat pels òrgans de govern de l'Agència".
La decisió arriba quan s'acosta el final del termini per poder adquirir els habitatges a través del sistema de tanteig i retracte.
La Confederació Sindical d’Habitatge denuncia inacció
Davant d'aquesta situació, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha exigit a l'Agència Catalana de l'Habitatge que reconsideri la situació i assumeixi el "compromís" adquirit amb els veïns del bloc.
La portaveu del col·lectiu, Marta Espriu, ha criticat que durant els darrers mesos se'ls havia traslladat que es treballava per facilitar la compra de l'edifici i garantir-hi lloguers socials. "Ens han estat marejant prometent-nos que seguirien els processos i no s'ha fet res", ha afirmat.
La Confederació Sindical d'Habitatge reclama ara una reunió urgent entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i la mateixa organització per abordar el futur dels residents.
Tres desallotjaments aturats
El Bloc 8 de Manresa ha estat escenari de diversos intents de desallotjament durant els darrers mesos. El passat febrer, la pressió veïnal i de la PAHC Bages va aconseguir aturar per tercera vegada el desallotjament previst a l'edifici enmig d'un ampli desplegament policial.