Manresa programa xerrades i activitats pel Dia d'Acció per la Salut de les Dones

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona impulsaran un any més un programa d'activitats amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig.
La campanya es desenvoluparà del 26 de maig al 2 de juny i inclourà diverses activitats gratuïtes orientades a visibilitzar les diferents dimensions de la salut de les dones al llarg del seu cicle vital.
Una xerrada sobre menopausa i alimentació
L'activitat central del programa serà la xerrada Menopausa i alimentació: mites, evidències i benestar, prevista per al dimarts 2 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om.
La sessió anirà a càrrec de la Fundació Alícia i abordarà, des d'una perspectiva científica, el paper de la nutrició durant la menopausa. Per assistir-hi caldrà fer inscripció prèvia abans de l'1 de juny a través d'un formulari en línia.
L'activitat disposarà de servei de canguratge per a infants majors de 3 anys amb sol·licitud prèvia fins al 29 de maig.
Activitats sobre menstruació i benestar emocional
El programa també inclourà la xerrada Menstruar sense dolor. Acompanyar la salut femenina de la teva filla, que es farà el 26 de maig de 6 a 8 del vespre a l'Oficina Jove del Bages. La proposta, a càrrec de Gavina Freixa Rius, vol oferir eines a les famílies per acompanyar els processos hormonals i menstruals de manera saludable.
A més, s'han programat caminades de benestar emocional amb recorreguts de sis quilòmetres els dies 27 de maig i 3 i 10 de juny. Cal inscriure's.
Tallers d'artteràpia
La programació també inclou el taller d'artteràpia L'art d'habitar-te, que es farà els dies 27 de maig i 3 i 10 de juny al local de l'Associació Contra el Càncer. Les activitats amb inscripció prèvia també disposaran de servei de canguratge per a infants majors de 3 anys.