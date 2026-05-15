Malentès polític pel trànsit a la carretera de Santpedor de Manresa després d'un canvi de criteri

La modificació de la mobilitat al tram de la carretera de Santpedor que coincideix amb la futura Via Verda BV-4501 ha generat un nou malentès polític entre Junts Manresa i el govern municipal. La formació ha denunciat aquest dijous que l'executiu pretenia deixar aquest sector amb un únic sentit de circulació d'entrada a la ciutat, però el govern assegura que aquesta proposta inicial ja es va descartar després de les queixes de les comunitats educatives de la Vedruna i la Salle.
El tram afectat és el que va des de la llar d'infants de la Vedruna fins al trencall del parc de l'Agulla, una zona especialment transitada pels vehicles dels barris del nord i per les famílies dels centres escolars de l'entorn.
El govern va rectificar la proposta inicial
Segons ha explicat a Nació Manresa el regidor de Mobilitat, Carles Garcia, el govern havia plantejat inicialment que aquest tram quedés només amb sentit d'entrada a Manresa, però les AFA de la Vedruna i la Salle van expressar la seva oposició a la mesura per les afectacions que podia tenir en la mobilitat quotidiana de les famílies.
Arran d'aquestes queixes, el consistori va estudiar alternatives i finalment va optar per una solució diferent: mantenir el vial amb un únic sentit, però de sortida de la ciutat. Segons Garcia, aquesta proposta va obtenir el vistiplau de les associacions de famílies.
Aquest canvi de criteri és el que ha acabat generant confusió política, ja que Junts ha fet pública la seva crítica quan el govern assegura que la proposta inicial ja estava modificada.
Junts denunciava manca de consens
Malgrat això, Junts Manresa manté les crítiques pel que considera una decisió presa "sense diàleg" amb els grups municipals ni amb els afectats. La formació considera que qualsevol modificació de mobilitat en aquest àmbit hauria d'anar acompanyada d'informació transparent, estudis previs i consens polític i veïnal.
El portaveu de Junts, Ramon Bacardit, havia alertat de les conseqüències que podria tenir la reducció de carrils sobre la mobilitat dels barris del nord i sobre la circulació als accessos escolars i a la zona del parc de l'Agulla.
Tot i que el govern assegura que la situació amb les escoles està resolta, Junts manté la voluntat de reclamar explicacions públiques sobre el projecte.
El debat podria arribar al ple
La formació ha anunciat que portarà la qüestió al ple municipal del proper dijous per debatre els canvis previstos a la mobilitat de la zona i reclamar més informació sobre l'impacte de la via verda.