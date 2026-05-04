Junts i la CGT desmunten el relat de l'estalvi en la recollida selectiva de Manresa

L'anunci del govern de Manresa sobre un estalvi anual de 800.000 euros derivat del nou model de recollida de residus amb contenidors tancats ha obert un nou front polític i social a la ciutat. Tant el principal partit de l'oposició, Junts per Manresa, com la secció sindical de la CGT -majoritària al comitè d'empresa de FCC, concessionària del servei- han posat en qüestió aquest càlcul i han denunciat que no es correspon amb la realitat ni econòmica ni quotidiana del servei.
El debat s'ha intensificat després que l'alcalde, Marc Aloy, defensés públicament que el canvi de model ha permès evitar una pujada significativa de la taxa de residus. Segons el govern municipal, l'increment progressiu del cànon sobre l'abocament suposava un risc d'encariment important per a les arques municipals, que s'hauria traduït en un augment directe per a la ciutadania. Ho ha dit durant la roda de premsa de valoració del primer semestre del nou servei amb dades consolidades que situa el reciclatge en el 71%.
En aquest sentit, Aloy ha assegurat que, sense el nou sistema, la ciutat hauria d'assumir uns 800.000 euros anuals addicionals. "La bona gestió ens permet aturar una pujada molt important de la taxa", ha afirmat, presentant aquesta xifra com un indicador de l'eficiència del nou model.
Junts: "L'estalvi no es veu enlloc"
Des de Junts per Manresa, però, s'ha rebutjat frontalment aquesta interpretació. La formació considera que el govern municipal està fent una lectura esbiaixada de les dades i denuncia que el suposat estalvi no s'ha traduït en "cap millora tangible" per a la ciutadania.
Segons el grup municipal, més enllà de les xifres, la realitat que es viu als carrers de la ciutat continua sent la mateixa. En el seu comunicat, asseguren que no hi ha hagut avenços en àmbits clau com la neteja urbana, el manteniment de l'espai públic, la seguretat o la qualitat general dels serveis municipals.
"La ciutadania no percep cap millora", sostenen des de Junts, que consideren que el govern "no té cap motiu per presumir" d'un estalvi que, segons diuen, no té cap impacte visible en el dia a dia dels manresans.
La formació també critica que el nou model de recollida ha comportat canvis d'hàbits que han recaigut en gran mesura sobre la ciutadania. En aquest sentit, denuncien que moltes famílies han hagut d'assumir més obligacions, més burocràcia i més incomoditats, sense que això hagi comportat una millora proporcional del servei.
Crítica al model de gestió
Junts també posa el focus en el que considera una "manca de correspondència" entre el relat institucional i la realitat urbana. Segons el partit, mentre l'Ajuntament presenta balanços econòmics positius, els veïns continuen convivint amb "carrers degradats i problemes de manteniment". "La ciutat no està més neta ni més cuidada", asseguren, i afegeixen que l'estalvi anunciat és "una simple operació comptable" que no es tradueix en beneficis reals per a la població.
A més, acusen el govern municipal -format per ERC, PSC i Impulsem- de prioritzar "l'autocomplaença i la propaganda institucional" per sobre de les necessitats reals de la ciutadania.
En aquest context, Junts defensa que els èxits d'un govern no es poden mesurar només en termes econòmics, sinó que han de reflectir-se en una millora efectiva dels serveis públics i de la qualitat de vida.
La CGT denuncia un "encariment" del contracte
Les crítiques no s'han limitat a l'àmbit polític. La secció sindical de la CGT a FCC ha anat un pas més enllà i ha qüestionat directament la base econòmica del relat municipal.
Segons el sindicat, parlar d'un estalvi de 800.000 euros és "una tergiversació evident de la realitat". En el seu comunicat, asseguren que les dades oficials del mateix Ajuntament desmenteixen aquesta afirmació.
La CGT recorda que el contracte adjudicat el novembre de 2022 a FCC Medi Ambient tenia un cost anual inicial de poc més de 9 milions d'euros. No obstant això, asseguren que aquest import ha anat augmentant a causa de diverses modificacions aprovades en els darrers anys.
En concret, el sindicat apunta que el pressupost anual actual s'ha incrementat en aproximadament 800.000 euros respecte al contracte inicial. És a dir, segons la seva lectura, el servei no s'ha abaratit, "sinó que s'ha encarit".
Modificacions i sobrecostos
Un dels elements centrals de la crítica de la CGT és el nombre de modificacions que ha experimentat el contracte en poc temps. Segons denuncien, en menys de tres anys s'han aprovat quatre modificacions, fet que, al seu parer, evidencia que el contracte inicial no s'ajustava a les necessitats reals del servei.
A més, el sindicat destaca que aquest increment de 800.000 euros anuals no inclou altres despeses rellevants, com ara els 1,4 milions d'euros corresponents a l'amortització anticipada de la compra de vehicles, incorporats en una de les modificacions. Això, segons la CGT, eleva encara més el cost global del contracte i reforça la idea que no es pot parlar d'estalvi en cap cas.
"Mentrestant, es ven un suposat estalvi de 800.000 euros, el contracte costa aproximadament 800.000 euros més cada any", denuncien, tot insistint que "no es tracta d'una interpretació", sinó de les xifres oficials.
Crítiques a la transparència i a l'ús de dades
El sindicat també critica la manera com el govern municipal comunica les dades. Segons la CGT, s'estan seleccionant només aquells elements que permeten construir un relat positiu, mentre que "s'ignoren altres indicadors" que apunten en direcció contrària.
Aquesta crítica s'estén també a l'ús de percentatges en relació amb l'augment del reciclatge. El sindicat assegura que les caracteritzacions de les fraccions no s'han fet sobre el total dels residus, fet que podria distorsionar els resultats. "Construir conclusions a partir de dades parcials no només és tècnicament incorrecte, sinó que distorsiona la realitat del servei", adverteixen.
En aquest sentit, la CGT acusa el govern de fer "propaganda" en lloc de comunicació institucional i considera que això suposa una "falta de respecte" cap a la ciutadania.
Responsabilitats polítiques i advertència de noves informacions
El comunicat sindical també posa l'accent en les responsabilitats polítiques del govern municipal. Segons la CGT, tant el contracte inicial com les seves modificacions són decisions que corresponen a l'actual equip de govern, i per tant, és aquest qui ha de donar explicacions. El sindicat reclama "més transparència i rigor" en la gestió dels recursos públics, així com una explicació clara de per què el contracte ha augmentat de cost i ha necessitat diverses modificacions en tan poc temps.
A més, adverteix que pròximament farà pública nova informació que, segons asseguren, serà rellevant per entendre amb més profunditat la situació del servei de residus a la ciutat.
Un debat obert sobre el model de residus
El xoc de versions posa de manifest la complexitat del debat al voltant del nou model de recollida de residus. Mentre que el govern defensa que la implantació dels contenidors tancats ha permès contenir l'impacte econòmic del cànon d'abocament i evitar una pujada de la taxa, l'oposició i els treballadors qüestionen tant les xifres com els resultats.
Aquest debat no és només econòmic, sinó també social i polític. El model de recollida implica canvis en els hàbits de la ciutadania, en l'organització del servei i en la manera com es mesuren els resultats. En aquest context, la discrepància sobre una xifra concreta -els 800.000 euros- s'ha convertit en el símbol d'un desacord més profund sobre la gestió del servei i sobre la manera com s'explica a la ciutadania.