Aigües de Manresa tanca el pla 2021-2025 amb un 79% d'actuacions executades

Aigües de Manresa ha finalitzat el Pla Estratègic Horitzó 2025 amb un 79% d'execució. El període ha estat marcat per la sequera i ha impulsat avenços en infraestructures, sostenibilitat i transformació digital, mentre que la companyia ja prepara el nou full de ruta fins al 2030.
Un balanç global positiu malgrat el context advers
Aigües de Manresa ha tancat el Pla Estratègic Horitzó 2025 amb un 79% de les actuacions completades. El document, desplegat entre els anys 2021 i 2025, ha permès avançar en la modernització del servei d'aigua, especialment en àmbits com la sostenibilitat, les infraestructures i la digitalització.
El balanç global del pla és positiu, tot i que el període ha estat fortament condicionat per la sequera que ha afectat Catalunya entre 2021 i 2024, considerada la més greu de les últimes dècades. Aquesta situació ha obligat a accelerar determinades actuacions i a adaptar la gestió del servei a un context d'escassetat hídrica.
La sequera impulsa canvis en la gestió de l'aigua
La manca de precipitacions i les restriccions d'aigua han estat factors determinants en l'evolució del pla. Aquest escenari ha obligat a reforçar l'eficiència en la gestió del cicle de l'aigua, optimitzar recursos i incorporar noves eines per millorar la presa de decisions.
En aquest sentit, la sequera ha actuat com a catalitzador de transformacions que ja estaven previstes, però que s'han accelerat per donar resposta a les necessitats del moment.
Digitalització i fons europeus en el tram final
Durant els primers anys del pla, el desplegament va ser progressiu, amb avenços destacats en àmbits com les persones i les infraestructures. En canvi, la digitalització i la sostenibilitat han experimentat un impuls més intens en la fase final del període. Aquest salt s'ha produït gràcies, en bona part, als fons europeus Next Generation, que han permès desenvolupar projectes clau per a la transformació del servei.
Un dels elements més rellevants ha estat el projecte de digitalització del cicle de l'aigua, finançat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Medi Ambient i Repte Demogràfic. Aquesta iniciativa ha facilitat la implementació de nous sistemes de gestió i ha millorat la capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
Set eixos estratègics amb resultats desiguals
El Pla Horitzó 2025 s'ha estructurat en set eixos estratègics, amb diferents graus d'assoliment. Els àmbits amb millors resultats han estat el compromís ètic, amb un 93% d'execució, seguit de les persones, amb un 84%, i les infraestructures, amb un 83%.
També s'han registrat avenços significatius en sostenibilitat (76%), tecnologia (75%), àmbit d'influència (75%) i servei al consumidor (71%), tot i que aquests àmbits presenten encara marge de millora.
El gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura, ha destacat que "el Pla Estratègic ens ha permès consolidar projectes que avui tenen un impacte directe en el servei i en el territori".
Aprenentatges per al futur
Malgrat els resultats positius, el balanç del pla també ha posat de manifest alguns àmbits de millora. Entre aquests, destaquen la necessitat de definir millor els objectius, reforçar els sistemes de seguiment i millorar l'alineació interna de l'organització.
Aquests aprenentatges es consideren clau per afrontar el futur amb més garanties i per optimitzar el funcionament del servei.
Nou full de ruta fins al 2030
Amb el tancament del Pla Horitzó 2025, Aigües de Manresa ja treballa en l'elaboració del nou Pla Estratègic 2026–2030. Aquest nou document apostarà per un model més operatiu, amb una orientació més clara a resultats i amb l'objectiu de consolidar els avenços assolits en els darrers anys.
El nou pla haurà de donar resposta als reptes actuals i futurs en la gestió de l'aigua, en un context marcat pel canvi climàtic, la necessitat d'eficiència i la transformació tecnològica del sector.
Amb aquesta nova etapa, l'empresa vol continuar avançant en la modernització del servei i reforçar el seu impacte en el territori, mantenint el compromís amb la sostenibilitat i la qualitat del subministrament.