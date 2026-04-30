ExpoBages tornarà a l'avinguda Universitària amb 148 expositors i noves propostes

ExpoBages celebrarà una nova edició el cap de setmana del 23 i 24 de maig a l'avinguda Universitària de Manresa, consolidant el canvi d'ubicació estrenat l'any passat. La fira multisectorial de referència a la Catalunya Central arriba amb 148 expositors confirmats -una xifra superior a la de l'edició anterior- i amb novetats destacades com la creació de La Central Creativa, un nou espai dedicat al talent i la creativitat de la comarca que se suma a propostes ja consolidades com el TecnoBages i l'OtakuBages.
La fira consolida el nou emplaçament
Després dels bons resultats del trasllat de l'any passat, l'organització ha tornat a apostar per l'avinguda Universitària com a escenari del certamen. El canvi va permetre disposar de més espai per a expositors i activitats, especialment per al sector automobilístic, i millorar la connexió amb la resta de la comarca.
Per facilitar l'accés dels visitants, es tornarà a habilitar un trenet que connectarà l'avinguda de les Bases amb la plaça Espanya, reforçant la connexió amb el centre de la ciutat.
Neix La Central Creativa com a nova aposta
Una de les principals novetats d'aquesta edició és la posada en marxa de La Central Creativa, concebuda com un espai de trobada per al sector creatiu del territori. Durant el cap de setmana, aquest nou àmbit acollirà converses, espectacles, música i activitats amb l'objectiu de generar connexions entre projectes, professionals i públic.
Aquesta proposta s'afegeix a altres espais temàtics ja consolidats, com el TecnoBages, centrat en la innovació i la tecnologia, i l'OtakuBages, dedicat a la cultura japonesa i els videojocs.
Més expositors i un ampli programa d'activitats
La fira comptarà amb 148 expositors procedents de diferents punts del territori, superant els 141 de l'any passat, mentre encara s'està acabant de tancar la comercialització dels darrers estands.
El programa inclourà activitats organitzades per entitats de la ciutat, com una mostra castellera amb els Tirallongues, la 21a Trobada de Col·leccionistes -que tindrà lloc el diumenge- o la participació de l'equip de bàsquet femení de Manresa. També hi haurà un circuit de proves de bicicleta elèctrica a càrrec del servei municipal Baik.
Tecnologia, cultura i oci durant tota la setmana
El TecnoBages tornarà a oferir activitats professionals durant la setmana prèvia, entre les quals destaca el TecnoBus, una iniciativa per visitar empreses de referència de la comarca. Durant el cap de setmana, les propostes es concentraran en activitats lúdiques, com una zona gamer i experiències de realitat virtual a l'esplanada de la UManresa.
Pel que fa a l'OtakuBages, enguany ampliarà espai al Parc de les Homilies d'Organyà i programarà activitats durant tot el cap de setmana.
Entre les propostes culturals destaca també el concert d'Elesky, que se celebrarà el diumenge 24 de maig al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa.
Una fira impulsada per agents del territori
ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central i la UBIC Manresa, i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
Els diferents espais temàtics compten amb coorganitzacions específiques: TecnoBages amb ProManresa, La Central Creativa amb Well Studios i ProManresa, i OtakuBages amb Starraco Unlimited.