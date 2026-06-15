Una inundació en un camp obliga a tallar l'accés nord al barri de Sant Pau de Manresa

L'accés nord al barri de Sant Pau de Manresa, el més proper al Pont Vell, va quedar tallat aquest diumenge a la nit després que una gran quantitat de terra arribés a la calçada. Tot i que inicialment es va atribuir a una esllavissada, l'Ajuntament ha aclarit aquest dilluns que l'origen de la incidència és una inundació en un camp proper. Aquest dilluns al migdia, l'accés s'ha reobert.
L'aigua va arrossegar terra fins al vial
Segons ha informat l'Ajuntament de Manresa, la incidència es va detectar cap a les 10 de la nit de diumenge, quan es va comprovar que hi havia una acumulació de terra sobre la calçada de l'accés nord al barri de Sant Pau.
Les primeres informacions apuntaven a una esllavissada del talús, però la revisió posterior ha permès determinar que la causa va ser una inundació en un camp situat a la part superior de la zona. El propietari de la finca havia deixat oberta l'aigua de reg, fet que va provocar que el terreny quedés negat. L'excés d'aigua va acabar vessant cap al talús i va arrossegar una quantitat important de terra fins a la carretera.
Davant aquesta situació, i per motius de seguretat, es va decidir tallar preventivament l'accés nord al barri i desviar l'entrada i la sortida dels vehicles per la rotonda de Sant Pau.
Els treballs de neteja permetran reobrir la via
Aquest dilluns al matí operaris municipals han treballat en la neteja de la calçada i en la retirada dels sediments acumulats. Un cop feta la feina, la circulació s'ha restablert aquest migdia.
L'afectació s'ha produït en un punt especialment sensible per als veïns del barri, ja que coincideix amb la zona on el 23 d'octubre de 2024 es va registrar un important despreniment de roca calcària que va obligar a tallar completament l'accés a Sant Pau i que va afectar també la carretera C-1411z.
En aquest cas, però, l'Ajuntament remarca que no s'ha produït cap nova esllavissada ni cap despreniment rocós, sinó una acumulació de terra provocada pel pas de l'aigua procedent de la finca agrícola.