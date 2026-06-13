Desarticulada a Manresa una xarxa que introduïa dominicans a Europa amb identitats falses

La Policia espanyola ha desmantellat una organització criminal que presumptament facilitava l'entrada irregular de ciutadans dominicans a l'espai Schengen mitjançant documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta. L'operació s'ha saldat amb sis detinguts a Manresa, entre ells el principal responsable de la xarxa.
Una investigació iniciada a partir d'un avís internacional
La Policia espanyola ha desarticulat una organització criminal establerta a Espanya i Colòmbia que, presumptament, es dedicava a introduir de manera irregular ciutadans dominicans a Europa utilitzant documentació colombiana obtinguda fraudulentament.
L'operació ha comportat la detenció de sis persones a Manresa, inclòs el principal investigat, que ha ingressat en presó provisional. La investigació ha permès aclarir prop d'una trentena de casos migratoris vinculats a la xarxa.
Les indagacions van començar l'agost de 2025 després que la Policia espanyola rebés informació del centre especialitzat en Tràfic de Persones d'Ameripol sobre l'existència d'aquesta organització.
Documentació colombiana per accedir a Europa
Segons la investigació, la xarxa aprofitava que els ciutadans colombians no necessiten visat per entrar a l'espai Schengen, mentre que els dominicans sí que han de disposar-ne.
L'organització traslladava els migrants des de la República Dominicana fins a Colòmbia amb la seva documentació original. Un cop allà, obtenien de forma fraudulenta documentació colombiana aprofitant una normativa que permet a una persona adulta inscriure's al registre civil amb el suport de testimonis que acreditin que ha nascut al país.
Mitjançant aquest procediment, els migrants aconseguien una nova identitat colombiana i el corresponent passaport, que els permetia viatjar a Europa fent-se passar per ciutadans colombians.
La xarxa s'encarregava de tota la gestió documental, així com de les reserves i desplaçaments internacionals. Per aquest servei, els migrants abonaven uns 5.000 euros per persona.
Una ruta amb diverses escales per dificultar la detecció
La investigació també va permetre descobrir el recorregut utilitzat per evitar sospites. Una vegada obtinguda la documentació colombiana, els migrants viatjaven al Perú, on se'ls estampaven segells d'entrada i sortida als passaports per donar més aparença de normalitat als documents.
Posteriorment es desplaçaven al Brasil i des d'allà viatjaven cap a Europa, bé directament a Espanya o bé a través de rutes alternatives amb escala a Casablanca, al Marroc, i arribada final a França o Portugal. Tot i això, la destinació definitiva acabava sent Espanya.
Durant les investigacions, els agents també van detectar que l'organització havia començat a facilitar documentació falsa relacionada amb permisos de residència a Espanya, incloses Targetes d'Identitat d'Estranger (TIE).
Trenta episodis migratoris reconstruïts
Els investigadors van intervenir vuit línies telefòniques relacionades amb els principals membres de la trama. L'anàlisi de les comunicacions i de la documentació confiscada va permetre reconstruir una trentena d'episodis migratoris presumptament vinculats a l'organització criminal.
La policia també va detectar reserves de bitllets d'avió efectuades amb documentació fraudulenta, fet que va contribuir a identificar un dels principals responsables de la xarxa, un ciutadà d'origen dominicà resident a Espanya.
Sis detinguts i una plantació amb més de 8.000 plantes de marihuana
El maig passat, en el marc de l'operació, la Policia espanyola va efectuar dues entrades i registres a Manresa que van culminar amb la detenció de sis persones.
Durant els escorcolls es van intervenir cinc telèfons mòbils, documentació relacionada amb la gestió dels viatges i 325 euros en efectiu.
En un dels domicilis registrats, els agents van localitzar una plantació amb més de 8.000 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, així com tota la infraestructura necessària per al seu cultiu.
A més, es van confiscar tres vehicles i es van bloquejar nou comptes bancaris vinculats al principal investigat. La investigació continua oberta.