Apunyala el seu company de pis a Manresa i fuig a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 41 anys com a presumpte responsable de l'apunyalament del seu company de pis, que ha hagut de ser traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu en estat greu.
La víctima ha estat trobada ferida en un pis del carrer Sant Maurici
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte el presumpte autor d'una agressió amb arma blanca que ha tingut lloc aquest divendres de matinada en un habitatge del carrer Sant Maurici de Manresa.
Els fets han passat cap a 2/4 de 5 de la matinada, quan la policia ha rebut l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca en un pis de la capital del Bages. En arribar al lloc, els agents han localitzat la víctima, un home de 39 anys, a l'interior de l'habitatge. L'home ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu en estat greu.
El presumpte agressor, arrestat a Sabadell
Després de tenir coneixement dels fets, els Mossos han iniciat diverses gestions per localitzar el presumpte autor de l'agressió. Poc després, els agents han localitzat i detingut a Sabadell un home de 41 anys, que comparteix pis amb la víctima a l'habitatge on s'ha produït l'apunyalament.
Per ara no han transcendit les circumstàncies que haurien desencadenat l'agressió. El detingut passarà a disposició judicial en les pròximes hores.