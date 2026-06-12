Un conductor ebri s'encasta contra un camió aparcat a l'avinguda dels Dolors

Dos conductors han donat positiu penal en les proves d'alcoholèmia amb poques hores de diferència després de veure's implicats en accidents de trànsit a Manresa. Un d'ells ha resultat ferit lleu després de xocar contra un camió estacionat a l'avinguda dels Dolors.
Un ferit lleu en un xoc contra un camió estacionat als Dolors
Un conductor de 30 anys, veí de Tarragona, va resultar ferit lleu aquest dijous cap a 2/4 de 9 del vespre després de patir un accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa.
Segons ha informat la Guàrdia Urbana, el turisme que conduïa, un Volkswagen Golf, va col·lidir amb un camió que es trobava estacionat a prop del dipòsit d'autobusos.
A conseqüència de la topada, el morro del turisme va quedar ben xafat. El conductor va resultar ferit lleu i va ser sotmès a les proves reglamentàries d'alcoholèmia, amb resultat positiu.
Tall de circulació mentre es retirava el vehicle accidentat
L'accident va obligar la Guàrdia Urbana a tallar els dos carrils de l'avinguda dels Dolors en sentit nord i a desviar tot el trànsit de retorn cap a la plaça Prat de la Riba.
La circulació no es va poder normalitzar fins que una grua va retirar el Volkswagen accidentat de la via.
Un altre positiu penal després de xocar contra una terrassa
Poques hores després, aquest divendres quan passaven 10 minuts de les 4 de la matinada, un altre conductor va veure's implicat en un accident a la plaça Catalunya. En aquest cas, un jove de 20 anys, veí de Manresa, que conduïa un Seat Ibiza, va xocar contra elements de la terrassa d'un establiment.
El conductor va resultar il·lès, però les proves d'alcoholèmia que li va practicar la Guàrdia Urbana també van donar resultat positiu.