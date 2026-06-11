La jutgessa arxiva la causa penal per la mort de tres treballadors a la mina de Súria

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Manresa ha acordat el sobreseïment provisional i l'arxivament de la causa oberta arran de l'accident mortal que el 9 de març de 2023 va costar la vida a tres treballadors, geòlegs tots tres, a la mina de Cabanasses, a Súria. La magistrada considera que les diligències practicades no han permès acreditar la comissió de cap delicte contra els drets dels treballadors ni tampoc tres delictes d'homicidi per imprudència, i conclou que els fets van respondre a un accident provocat per un despreniment sobtat i imprevisible.
Una investigació oberta després d'un accident que va commocionar el país
L'accident es va produir el 9 de març de 2023 a la mina de Cabanasses, explotada per ICL Iberia, quan tres geòlegs que treballaven a uns 900 metres de profunditat van morir després de la caiguda d'una gran roca del sostre de la galeria on es trobaven. Les víctimes eren dos treballadors de l'empresa i un estudiant en pràctiques.
La gravetat dels fets va provocar una forta commoció tant al sector miner com al conjunt del país i va obrir un ampli debat sobre les condicions de seguretat a les explotacions subterrànies. La investigació judicial es va iniciar per aclarir si hi podia haver hagut negligències o incompliments de la normativa de prevenció de riscos laborals que haguessin contribuït al desenllaç mortal.
Durant més de dos anys s'han practicat diverses diligències per determinar les circumstàncies exactes de l'accident i les possibles responsabilitats penals de responsables de la mina i de l'empresa explotadora.
Els informes tècnics descarten errors de seguretat
La resolució judicial destaca especialment el contingut dels diferents informes tècnics incorporats a la causa. Entre aquests, la magistrada subratlla el valor de l'informe elaborat per un enginyer tècnic de mines designat a través del col·legi professional corresponent amb l'objectiu de garantir la seva imparcialitat.
Segons recull l'auto, aquest expert va inspeccionar la zona de treball, va analitzar abundant documentació i va revisar els informes elaborats per diferents especialistes que havien estudiat les causes de l'accident.
Les conclusions coincideixen a assenyalar que ni les característiques de l'excavació ni la dimensió dels pilars de sosteniment no van tenir una influència significativa en el despreniment de la roca. També es descarta que els treballs previs efectuats a la galeria haguessin provocat la caiguda del bloc que va acabar amb la vida dels tres geòlegs.
La jutgessa assenyala igualment que els diferents informes tècnics coincideixen a considerar que el despreniment era imprevisible, fins i tot per a professionals altament qualificats com les mateixes víctimes, que precisament es trobaven inspeccionant la zona en el moment de l'accident.
Cap indici d'imprudència ni d'incompliment normatiu
Un dels aspectes centrals de la resolució és la valoració de les mesures de seguretat existents a la mina i del comportament dels treballadors abans del sinistre.
L'auto conclou que no s'ha pogut acreditar cap omissió greu de les mesures de seguretat ni tampoc cap vulneració de la normativa aplicable. Segons la magistrada, les diligències practicades indiquen que no hi va haver imprudència per part dels treballadors ni dels responsables investigats, ja que cap dels presents va detectar indicis d'un risc greu i imminent.
La resolució destaca que els tres geòlegs havien verificat la zona seguint els protocols establerts i que no van apreciar cap senyal d'inestabilitat que fes preveure una caiguda imminent de roca. Tampoc consta cap anotació específica dels geòlegs sobre riscos al sostre de la galeria després de la seva inspecció.
Entre els elements analitzats, la jutgessa es refereix al fet que el dispositiu de mesura utilitzat durant les comprovacions va ser localitzat posteriorment a la butxaca d'una de les víctimes, circumstància que reforçaria la conclusió que els tècnics havien descartat qualsevol situació de perill imminent abans de situar-se sota la zona on es va produir el despreniment.
Un risc inherent a l'activitat minera
La resolució judicial assumeix les conclusions dels experts segons les quals el despreniment que va provocar la tragèdia forma part dels riscos inherents a l'activitat minera subterrània.
L'informe tècnic independent incorporat a la causa sosté que es tracta d'un risc que no es pot eliminar completament, fins i tot quan s'apliquen les mesures estandarditzades de protecció i els protocols de seguretat establerts.
Segons recull textualment l'auto, l'accident es va produir per la coincidència desafortunada de dos factors: d'una banda, la caiguda sobtada i imprevisible d'un bloc de roca que no va ser detectat pels geòlegs i, de l'altra, el fet que els tres professionals es trobessin al mateix punt de la galeria perquè no havien identificat cap indici d'inestabilitat.
Aquesta interpretació porta la magistrada a concloure que els fets no poden ser atribuïts a cap conducta penalment rellevant.
La causa s'arxiva per falta d'indicis de delicte
Després d'analitzar tota la documentació incorporada a les diligències, la jutgessa considera que no existeixen indicis suficients per sostenir l'acusació per cap dels delictes investigats.
L'auto assenyala que "els indicis existents no són suficients per estimar degudament justificada la perpetració dels delictes investigats" perquè no ha quedat acreditada la concurrència dels elements necessaris per apreciar responsabilitat penal.
Per aquest motiu, la magistrada acorda el sobreseïment provisional de la causa d'acord amb l'article 641.1 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que preveu aquesta possibilitat quan no resulta degudament justificada la comissió del delicte que va motivar la investigació.
La resolució estableix que, un cop sigui ferma, es procedirà a l'arxivament definitiu de les actuacions. Tot i això, les parts personades disposen de la possibilitat de presentar recurs de reforma i, subsidiàriament, d'apel·lació davant instàncies superiors.
Un accident que va marcar la mineria catalana
La decisió judicial posa punt final, almenys en aquesta fase processal, a una de les investigacions més rellevants dels darrers anys al sector miner català.
La mort dels tres treballadors a la mina de Cabanasses va generar una gran repercussió social i institucional, així com nombroses mostres de condol i homenatge. Les víctimes desenvolupaven tasques d'anàlisi geològica quan es va produir el despreniment fatal.
Durant la investigació s'han analitzat exhaustivament les condicions de la galeria, els protocols de seguretat, els sistemes de control geològic i la possible existència d'incidències prèvies que poguessin haver alertat d'un risc imminent. No obstant això, els informes tècnics incorporats al procediment han coincidit a descartar una relació directa entre incidències anteriors i el bloc de roca que es va desprendre.