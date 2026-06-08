Súria dedicarà l'acte central de l'Any Magí Fàbrega al seu llegat acadèmic i humà

Súria celebrarà el diumenge 28 de juny l'acte central de l'Any Magí Fàbrega, la commemoració impulsada coincidint amb el centenari de la mort del prestigiós jurista, advocat i catedràtic surienc. La jornada tindrà lloc a Cererols, espai estretament vinculat als orígens familiars de l'homenatjat.
Cererols recordarà la figura de Magí Fàbrega
L'acte central de l'Any Magí Fàbrega se celebrarà davant de l'església de Santa Maria de Cererols i combinarà música, reflexió i memòria històrica per reivindicar la trajectòria d'una de les figures més destacades vinculades a Súria.
La commemoració començarà amb una benvinguda institucional i continuarà amb una actuació de la Societat Coral La Llanterna. Posteriorment, tindrà lloc una taula rodona amb la participació de Montserrat Fàbrega, Àngel Barat i Albert Fàbrega, que aprofundiran en la figura i el llegat del jurista surienc.
La jornada també comptarà amb la participació de la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música i culminarà amb el descobriment d'una placa commemorativa dedicada a Magí Fàbrega. El programa es clourà amb una actuació conjunta de les dues formacions musicals i un piscolabis popular.
L'organització de l'acte va a càrrec de l'Ajuntament de Súria i l'Associació d'Amics i Veïns de Cererols, amb la col·laboració de la Societat Coral La Llanterna, la Coral Sòrissons, l'Escola Municipal de Música i el suport de la Diputació de Barcelona.
Una figura destacada del món jurídic i universitari
Magí Fàbrega i Cortés va néixer l'any 1855 a la masia de Cal Fàbrega de Cererols i va desenvolupar una llarga trajectòria acadèmica vinculada a la Universitat de Barcelona. Al llarg de la seva carrera va exercir com a catedràtic de Dret Civil, degà, vicerector i rector en funcions de la institució universitària.
La seva vinculació amb Súria continua ben present, entre altres elements, amb el carrer que porta el seu nom des de l'any 1929.
Una commemoració iniciada al gener
La celebració de l'Any Magí Fàbrega es va iniciar el passat mes de gener amb la inauguració de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat, que es va poder visitar fins a l'abril a la sala Cal Balaguer del Porxo.
El programa commemoratiu també va incloure, durant el febrer, una visita guiada a Cererols per descobrir alguns dels espais que van marcar la infantesa i l'entorn vital del jurista surienc.