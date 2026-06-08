El manresà Jordi Roca, finalista d'un festival internacional de fotografia a Sarajevo

El fotògraf manresà Jordi Roca ha estat seleccionat com a finalista en un festival internacional de fotografia celebrat a Sarajevo amb una imatge captada durant el Correfoc de Sant Vicenç de Castellet de l'estiu passat.
Una fotografia del Correfoc, entre les finalistes
La instantània de Jordi Roca ha estat escollida entre les vuit finalistes de la categoria d'esdeveniments dins d'un certamen internacional de fotografia que aquest any ha celebrat la seva cinquena edició a la capital de Bòsnia i Hercegovina.
El festival, que s'ha allargat durant una setmana, ha reunit participants de 74 països i un miler llarg de fotògrafs, segons ha explicat el mateix autor. El programa incloïa exposicions, tallers especialitzats i activitats vinculades al món de la fotografia, així com el concurs internacional dividit en diverses categories, entre les quals hi havia paisatge, moda, fotografia amb mòbil o esdeveniments.
La fotografia seleccionada correspon al Correfoc de Sant Vicenç de Castellet celebrat l'estiu passat i ha permès al manresà viatjar a Sarajevo convidat per l'organització del certamen.
Gala i exposició amb les obres finalistes
Els guanyadors es van donar a conèixer en una gala celebrada al Teatre Nacional de Sarajevo, on també es van entregar els premis de cada categoria i el guardó absolut del festival.
Tot i no obtenir cap dels premis finals de la seva categoria, Jordi Roca va veure la seva obra exposada en la mostra col·lectiva que reunia totes les fotografies finalistes del certamen internacional.