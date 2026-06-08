Sant Fruitós recuperarà La Sala cooperativa com a nou espai cultural i social

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Cooperativa L'Agrícola han tancat un acord per recuperar La Sala cooperativa com a equipament públic destinat a activitats municipals, culturals i socials. El pacte permetrà culminar la rehabilitació de l'edifici i obrir-ne l'ús a tota la ciutadania.
Un acord per recuperar un espai emblemàtic
Sant Fruitós de Bages recuperarà un dels seus espais històrics més emblemàtics gràcies a l'acord assolit entre l'Ajuntament i la Cooperativa L'Agrícola. El conveni farà possible posar en funcionament la primera planta de La Sala cooperativa, situada al carrer Nou, molt a prop de l'edifici consistorial.
L'espai disposa d'una superfície de 284 metres quadrats i es convertirà en un nou punt de referència per a la realització d'activitats municipals, culturals i socials obertes a la ciutadania.
En el marc de l'acord, el consistori assumirà el cost de les obres pendents d'adaptació de l'edifici, valorades en 175.000 euros. A canvi, la Cooperativa cedirà l'ús de la primera planta a l'Ajuntament durant un període de 17 anys i 4 mesos, termini que començarà a comptar un cop finalitzin les obres i l'espai entri en funcionament.
Un espai amb fort arrelament al municipi
La recuperació de La Sala suposarà retornar a la vida pública un equipament molt vinculat a la memòria col·lectiva de diverses generacions de santfruitosencs. L'edifici va néixer com un espai de trobada i comerç associat a la Cooperativa L'Agrícola, on es feia venda de queviures i també s'hi desenvolupava una intensa activitat social.
Durant dècades, La Sala va esdevenir un dels principals punts de reunió del municipi i va acollir projeccions de cinema, convertint-se en un espai de convivència i dinamització cultural molt present en la vida quotidiana del poble.
Amb aquesta actuació, l'Ajuntament i la Cooperativa aposten per recuperar i preservar el patrimoni social i històric del municipi, alhora que es dota Sant Fruitós de Bages d'un nou equipament públic per ampliar l'oferta d'activitats comunitàries.