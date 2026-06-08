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Societat

Les piscines de Sant Fruitós estrenaran un sistema més eficient d'aigua calenta

L'Ajuntament instal·larà un equip d'aerotèrmia per reduir el consum energètic dels vestuaris

  • Nous equips d'aerotèrmia a les piscines de Sant Fruitós de Bages -

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Publicat el 08 de juny de 2026 a les 12:27

Les piscines municipals de Sant Fruitós de Bages estrenaran aquesta temporada un nou sistema aerotèrmic per millorar la producció d'aigua calenta dels vestuaris i incrementar l'eficiència energètica de les instal·lacions.

Actualment, l'equipament disposa d'un sistema format per plaques solars tèrmiques que abasteixen els dos vestuaris. Aquest sistema compta amb sis plaques solars ubicades a la coberta de l'edifici i dos dipòsits d'acumulació d'aigua calenta.

Quan l'energia solar no és suficient, entren en funcionament unes resistències elèctriques encarregades de mantenir la temperatura adequada de l'aigua.

Menys consum i més estalvi energètic

Amb la nova actuació, l'Ajuntament substituirà aquest sistema auxiliar de resistències elèctriques per un equip d'aerotèrmia, que permetrà una producció d'aigua calenta molt més eficient energèticament.

Segons les previsions municipals, el nou sistema farà possible una reducció del consum elèctric amb un estalvi anual estimat de 15.815 kWh i una disminució de la despesa energètica d'uns 3.500 euros anuals.

Nou dipòsit per millorar el servei

El projecte també inclou la substitució de l'actual dipòsit d'aigua calenta de 500 litres per un de nou amb capacitat de 2.000 litres. Aquesta ampliació ha de permetre garantir un millor servei a totes les dutxes dels vestuaris i resoldre els problemes de conservació i fuites que presentava l'equipament actual.

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