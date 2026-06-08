La casa del carrer Ramon i Cajal 57 guanya el concurs de balcons florits de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest mes de maig la segona edició del concurs Embalcona't entre flors, una iniciativa que convida la ciutadania a decorar balcons, finestres i façanes amb flors i plantes naturals amb l'objectiu d'embellir els carrers i fomentar la participació veïnal.
En aquesta edició, un total de dotze espais del municipi s'han sumat a la proposta, convertint diferents racons del poble en petits jardins plens de color, creativitat i vida.
Entrega de premis als espais més destacats
El passat dimarts, l'alcalde Joan Carles Batanés, la regidora de Turisme, Carme Cruz, i Joan Creus, de l'Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, han fet entrega dels premis d'aquesta segona edició.
El primer premi, la Flor de Primavera, ha estat per a la casa situada al carrer Ramon i Cajal, 57, a la cantonada amb el carrer Eugeni d'Ors, decorada per Conxita Sanmartí. El jurat n'ha destacat l'harmonia del conjunt, la combinació floral i la cura en els detalls. Com a reconeixement, la proposta guanyadora ha rebut un val de 150 euros per fer compres al comerç local.
El segon premi, la Flor d'Estiu, ha estat per al balcó del carrer Sallent, 45, decorat per Anna Esquius, que ha estat premiada amb un val de 100 euros.
Pel que fa al tercer guardó, la Flor de Tardor, ha recaigut en la finca del carrer Nou, 2, decorada per Maria Ester Sala, que ha rebut un val de 50 euros.
Criteris del jurat i recorregut floral pel municipi
El jurat qualificador ha tingut en compte diferents aspectes a l'hora d'emetre el veredicte, com l'ús de flor natural, la creativitat, el disseny, la varietat d'espècies, la combinació cromàtica i la integració estètica amb l'entorn.
Totes les propostes participants es poden consultar a través d'un mapa que permet recórrer el municipi i descobrir cadascun dels balcons, façanes i espais engalanats.
Una iniciativa vinculada al projecte Viles Florides
El concurs Embalcona't entre flors s'emmarca dins del projecte Viles Florides, una iniciativa que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de les plantes i les flors.
Sant Fruitós de Bages forma part del moviment des de l'any 2018 i actualment compta amb el reconeixement de tres Flors d'Honor per la qualitat dels seus espais verds i enjardinaments.