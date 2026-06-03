Sant Fruitós busca els primers representants del Pubillatge Infantil

Sant Fruitós de Bages ha obert la primera convocatòria per escollir els infants que formaran part del primer Pubillatge Infantil de la història del municipi. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament vol acostar la cultura popular i les tradicions catalanes als més petits i fomentar la seva participació activa en la vida cultural i festiva del poble.
La convocatòria busca candidats per assumir les figures de la Pubilleta i l'Hereuet, que acompanyaran la Pubilla i l'Hereu de Sant Fruitós de Bages en diferents actes institucionals, culturals i tradicionals al llarg de l'any.
Convocatòria oberta fins al 24 de juny
Poden participar en aquesta primera edició els infants empadronats al municipi nascuts entre els anys 2014 i 2018. Les inscripcions estaran obertes fins al 24 de juny i es poden formalitzar a través d'un formulari en línia.
L'Ajuntament anima les famílies del municipi a participar en aquesta nova proposta, que combina tradició, cultura i convivència.
Un llibret per explicar el pubillatge als infants
Per donar a conèixer què és el pubillatge i el seu significat dins la cultura popular catalana, l'Ajuntament i l'Esbart Som Riu d'Or han elaborat un llibret divulgatiu adreçat als infants de quart i cinquè de primària de les tres escoles del municipi.
El material, creat específicament per a aquesta primera edició, inclou històries, dibuixos, passatemps i activitats adaptades a la seva edat amb l'objectiu d'explicar d'una manera didàctica i amena diferents aspectes de la cultura i les tradicions de Sant Fruitós de Bages.
Una experiència vinculada a la cultura popular
Els infants que siguin escollits com a Hereuet i Pubilleta participaran en festes populars, actes institucionals i esdeveniments culturals, a més de compartir experiències amb altres representants del pubillatge d'arreu de Catalunya.
Segons destaca el consistori, la iniciativa pretén oferir als més petits una nova manera de viure la cultura catalana des de dins i reforçar el vincle amb les tradicions locals.