El santfruitosenc Aniol Torreblanca és proclamat hereu de la Catalunya Central

El teatre comarcal de Solsona ha acollit aquest dissabte la proclamació del pubillatge de la Catalunya Central, en un acte que ha reunit representants d'arreu del territori. Entre els escollits d'aquesta edició destaca Aniol Torreblanca Ara, hereu de Sant Fruitós de Bages, que ha estat proclamat nou hereu de la Catalunya Central.
La representació de la comarca també ha tingut presència amb Oriol López Estatuet, hereu de Monistrol de Montserrat, que ha estat nomenat segon fadrí de la Catalunya Central.
Vint participants a les proves
Els representants proclamats han estat seleccionats entre una vintena de candidats que han participat en les proves escrites i orals celebrades al Casal de Cultura i Joventut de Solsona. El jurat ha valorat el nivell dels aspirants abans de fer pública la proclamació.
La resta de distingits amb la banda vermella han estat Núria Sáez Torres, pubilla de Puig-reig, proclamada pubilla de la Catalunya Central; Jordi Casafont Gorchs, hereu de Puig-reig, escollit primer fadrí; Júlia Pallarès Masdepinós, pubilla de Solsona, escollida dama, i Meritxell Fígols Ferrer, pubilla de la Valldan, nomenada segona dama.
En el transcurs de l'acte, el president del jurat i regidor de Cultura i Joventut de Solsona, Albert Colell, ha animat els nous representants a treballar per la promoció de la cultura popular i la implicació amb les entitats del territori.