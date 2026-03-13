Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55

Un home de 63 anys i veí de Monistrol de Montserrat ha mort aquest dijous a la tarda en un accident de trànsit a la C-55, al mateix terme municipal de Monistrol de Montserrat. El sinistre s'ha produït quan el turisme que conduïa s'ha sortit de la via i ha quedat bolcat al lateral de la carretera.
Accident al punt quilomètric 15,1 de la C-55
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre quan faltaven onze minuts per a les 7 de la tarda. L'accident es va produir al punt quilomètric 15,1 de la C-55, en sentit Manresa.
Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle es va sortir de la carretera i va acabar bolcat en un dels laterals de la via. A conseqüència de l'impacte, va morir el conductor i únic ocupant del turisme.
La víctima és JHT, de 63 anys i veí de Monistrol de Montserrat.
Desplegament d'emergències
Arran del sinistre es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) està a disposició dels familiars i afectats per sinistres viaris durant tot l'any. Aquest servei ofereix orientació i informació sobre els tràmits posteriors a l'accident, dona a conèixer els recursos existents, informa sobre els drets que reconeix la legislació vigent i proporciona suport psicològic.