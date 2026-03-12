Un conductor dona positiu penal en alcoholèmia després d'un accident a Manresa

Un conductor de 64 anys va donar positiu penal en la prova d'alcoholèmia després de patir un accident de trànsit aquest dimecres al matí a Manresa. L'home va col·lidir amb un vehicle estacionat a la plaça Mil-Centenari. L'incident, que es va produir cap a les 11.50 h, no va causar ferits.
Accident amb un vehicle estacionat
L'accident es va produir dimarts, 11 de març, deu minuts abans de les 12 del migdia a la plaça Mil-Centenari de Manresa. Segons la informació policial, el sinistre va consistir en una col·lisió entre un turisme en circulació i un altre vehicle que es trobava estacionat.
En l'accident només hi va estar implicada una persona, el conductor del vehicle que circulava, un home de 64 anys i veí de Manresa. Tot i l'impacte, el conductor va resultar il·lès i no es van registrar persones ferides.
Positiu penal en la prova d'alcoholèmia
Després de l'accident, els agents van practicar al conductor la prova d'alcoholèmia, que va donar resultat positiu amb una taxa considerada penal.