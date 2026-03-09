Ramon Bacardit i Junts opten pel silenci davant l'acte de vandalisme a la seu de Manresa

Ni el cap local de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ni el partit a nivell nacional no han volgut fer declaracions sobre l'acte de vandalisme que van patir al seu local del passeig de la República de la capital del Bages en el transcurs de la manifestació amb motiu del 8-M, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Les destrosses, encara visibles aquest dilluns al matí, es van produir diumenge a la tarda quan la marxa convocada pel Comitè 8-M de Manresa es va aturar davant la seu del partit conservador i tres persones encaputxades i amb el rostre tapat van trencar diversos vidres de la porta amb un martell d'emergències i hi van fer pintades equiparant Junts a Aliança Catalana.
El cap de l'oposició a Manresa no ha volgut fer cap valoració i ha traslladat aquesta responsabilitat al departament de comunicació del Junts a nivell nacional, que preguntat per Nació Manresa, tampoc no ha volgut parlar.
La policia no va actuar durant l'acció, tot i que escortaven la manifestació des del seu inici, però sí que posteriorment en van aixecar acta i van avisar els responsables del partit.
Aquest acte arriba just una setmana després de l'aparició al Centre Històric de Manresa de cartells que equiparaven Bacardit a Abascal, Trump i Orriols i sota el títol Que ve la pesta aprofitant la coincidència amb la Fira de l'Aixada, de temàtica medieval. El cap de Junts a Manresa va denunciar els fets davant els Mossos d'Esquadra com a presumpte delicte d'odi.
Condemna del PSC Manresa
L'executiva de la Federació XI del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), en canvi, sí que ha emès un comunicat de condemna. En la nota, els socialistes remarquen que les diferències ideològiques, les controvèrsies i els posicionaments polítics no poden ser mai objecte de violència. En aquest sentit, defensen que en democràcia el debat s'ha de basar en la paraula, el respecte mutu i la confrontació d'idees i propostes, però mai amb actes violents. El PSC lamenta els fets i fa una crida perquè situacions com aquesta no es tornin a repetir, tot reiterant la seva condemna ferma a l'atac contra el local del partit a la capital del Bages.