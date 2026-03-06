Les Rebels de Monistrol de Montserrat organitzen activitats per al 8-M

El col·lectiu feminista Les Rebels de Monistrol de Montserrat ha organitzat diverses activitats amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb l'objectiu de reivindicar la lluita feminista i generar espais de trobada i debat al municipi.
Les propostes, obertes a tota la ciutadania i de caràcter intergeneracional, inclouen tallers, presentacions i activitats culturals que es desenvoluparan principalment a l'Ateneu La Portadora i a altres espais del poble.
Tallers i activitats comunitàries
El programa ha començat aquest dijous amb un taller d'estampació de domassos reivindicatius a l'Ateneu La Portadora, on les participants van poder crear pancartes i peces per penjar als balcons durant la jornada reivindicativa.
El diumenge 8 de març, a les 11 del matí, la plaça de la Font Gran acollirà el taller de pancartes i l'activitat Teixim xarxa, una trobada que vol fomentar la conversa i el debat mentre es comparteix l'activitat de teixir. En aquesta sessió també es preveu la participació de dones vinculades a la Llar de Monistrol de Montserrat.
La jornada es completarà amb la participació en la manifestació feminista de Manresa, convocada a les 5 de la tarda davant l'Institut Lluís de Peguera, a la qual el col·lectiu anima el veïnat a assistir-hi conjuntament.
Memòria històrica i cinema feminista
El programa continuarà el 18 de març amb la presentació de la revista de memòria històrica d'Acció Lila De la sang del passat en fem futur a l'Ateneu La Portadora. L'acte inclourà també la projecció del curtmetratge documental Els buits, que aborda la repressió exercida contra les dones durant el franquisme.
Finalment, el 10 d'abril es farà un cinefòrum del documental Dones en lluita, de Txell Feixas, a la sala d'actes de Can Gibert. La pel·lícula recull les històries de diverses dones que treballen en diferents àmbits per defensar drets socials i impulsar canvis a les seves comunitats.
Crítica al lema institucional del 8-M
En el marc de la commemoració, Les Rebels també han expressat desacord amb el lema utilitzat per l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat per al 8-M: Estima't. El col·lectiu considera que aquest tipus de missatges poden desplaçar el focus del problema cap a l'àmbit individual i no cap a les estructures socials que generen desigualtat.
Segons el grup, la jornada del 8 de març ha de mantenir el seu caràcter de memòria i reivindicació col·lectiva, i posar l'accent en qüestions com la igualtat salarial, la corresponsabilitat en les cures, els drets reproductius o la lluita contra la violència masclista.