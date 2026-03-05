Vuit famílies de Moià afronten el risc de quedar-se sense casa

Fins a vuit famílies del carrer Mossèn Lluís Daví de Moià afronten el risc de quedar-se sense habitatge en el marc d'un conflicte obert amb la propietat dels pisos. La situació ha motivat aquesta matinada de dijous una acció de denúncia davant la seu de la immobiliària Correfoc SL a Sabadell, impulsada per activistes i persones de suport a les famílies afectades.
Segons han explicat els promotors de la protesta, l'acció vol assenyalar la responsabilitat de la propietat en els processos de desnonament que afecten diverses llars de la capital del Moianès.
Un desnonament previst el 12 de març
El cas més imminent és el de la Dora, una veïna de 60 anys per a qui està previst un desnonament el pròxim 12 de març. Seria el segon intent, després que el primer es pogués aturar gràcies a la mobilització veïnal.
En total, el conflicte afecta vuit famílies que viuen als habitatges des de fa entre cinc i vuit anys. Algunes tenen menors d'edat i diverses disposen d'informes de vulnerabilitat. Segons els promotors del suport, els Serveis socials han reconegut que actualment no hi ha cap alternativa habitacional disponible al municipi.
La propietat, una gran tenidora
Segons els activistes, els pisos estan vinculats a l'activitat immobiliària de Natàlia Casanova Comadran a través de Correfoc SL, considerada gran tenidora. Segons el grup de suport, la propietat hauria rebut diverses peticions per negociar una solució però, asseguren, no s'ha obert cap via d'acord.
Les famílies afectades reclamen poder continuar vivint als habitatges amb contractes de lloguer social adaptats a la seva situació econòmica. Segons recorden, les lleis catalanes vigents quan es van iniciar els procediments -com la Llei 24/2015 i la Llei 1/2022- preveuen l'obligació d'oferir lloguer social abans d'iniciar un desnonament en el cas dels grans tenidors.
Crítiques al discurs de l'empresa
Des del grup de suport també critiquen el que consideren una contradicció entre l'activitat de l'empresa i el discurs públic que promou en alguns dels seus projectes a Sabadell, on defensa valors vinculats al benestar o a la innovació social.
Segons els activistes, aquesta imatge contrasta amb la situació que viuen les famílies de Moià, que podrien quedar-se sense habitatge si prosperen els procediments judicials.
Demanen mediació i més habitatge públic
Les famílies afectades i les persones que els donen suport reclamen que s'aturi el desnonament previst el 12 de març i que s'obri una negociació immediata amb la propietat per establir contractes de lloguer social.
També demanen a l'Ajuntament de Moià que actuï davant l'emergència habitacional i impulsi mesures per ampliar el parc d'habitatge públic i evitar nous casos similars al municipi.