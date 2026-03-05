Sant Fruitós de Bages va invertir gairebé 4,7 milions d'euros en l'espai públic durant el 2025

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va destinar durant el 2025 un total de 4.739.000 euros a inversions en nous projectes i en actuacions de manteniment i millora de l'espai públic i dels equipaments municipals. El gruix principal de la inversió s'ha concentrat en la construcció del segon pavelló d'esports del municipi, que ha comptat amb una dotació de 3.300.000 euros.
Aquest nou equipament esportiu permetrà ampliar l'oferta d'instal·lacions per a la pràctica esportiva i, al mateix temps, dotar l'escola Escola Pla del Puig d'un gimnàs propi. L'actuació forma part de l'aposta municipal per reforçar els equipaments educatius i esportius del municipi.
Millores a la via pública i als equipaments
En l'àmbit de la via pública, el consistori ha impulsat diferents actuacions de reordenació viària, pavimentació i millora de l'accessibilitat amb una inversió de 450.000 euros. Les actuacions s'han repartit entre el nucli urbà, diverses urbanitzacions i els polígons industrials. A més, s'han destinat 30.000 euros a l'arranjament de camins públics.
Pel que fa a medi ambient i sostenibilitat, s'han invertit 30.000 euros en la construcció de noves àrees de residus a les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes, així com 150.000 euros en la compra de nous contenidors. També s'han destinat 7.000 euros a la instal·lació d'un nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i 20.000 euros a millores en l'enllumenat públic amb l'objectiu de fer-lo més eficient energèticament.
L'Ajuntament també ha continuat invertint en equipaments esportius i espais de lleure per fomentar l'activitat física, amb una inversió total de 240.000 euros en nous projectes i en la millora de les instal·lacions existents.
Previsió d'inversions per al 2026
De cara al 2026, el pressupost municipal aprovat preveu destinar 2.200.000 euros a noves inversions, amb la voluntat de mantenir el ritme d'actuacions i continuar impulsant projectes considerats estratègics per al futur del municipi.