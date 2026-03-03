L'equip itinerant de la Síndica de Greuges atén 41 persones en la visita a Manresa

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges de Catalunya va visitar Manresa el passat dijous 26 de febrer per oferir atenció directa a la ciutadania. Durant la jornada, celebrada al Centre Cultural el Casino, es van registrar 12 visites presencials i 29 interaccions a distància, entre trucades telefòniques i videotrucades.
En total, les persones ateses van presentar 14 queixes i van formular 29 consultes sobre diverses qüestions relacionades amb l'actuació de les administracions i serveis públics. D'entre les queixes rebudes, cinc es van adreçar directament a l'Ajuntament de Manresa.
Serveis socials, consum i educació, entre els temes més recurrents
Els assumptes plantejats durant la visita van ser diversos. Entre els àmbits tractats hi ha els serveis socials, els serveis bàsics de consum, casos de coacció administrativa, qüestions d'educació, medi ambient i tributs, entre d'altres.
Aquestes dades són provisionals, ja que de les gestions iniciades en poden derivar noves queixes o consultes. Els resultats definitius es recolliran a la memòria anual de Manresa 2026, que elaborarà la Síndica i que es podrà consultar al seu web, a l'apartat d'informes d'ens locals.
Comparativa amb la visita anterior
En l'anterior desplaçament de l'equip itinerant a la ciutat, el 2 de desembre passat, es van atendre 11 visites presencials i 12 comunicacions a distància. Aquella jornada va concloure amb la presentació de 10 queixes i 15 consultes.
La visita del 26 de febrer ha estat la primera de les quatre previstes a Manresa al llarg del 2026 dins del calendari de desplaçaments territorials de la institució.
Funció de la Síndica de Greuges
La Síndica de Greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de les persones que es consideren desemparades davant l'actuació o la inacció de les administracions públiques. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals, com ajuntaments, diputacions i consells comarcals.
A més, supervisa empreses privades que presten serveis d'interès general, com ara els subministraments de llum, aigua o gas, la telefonia o el servei postal, amb l'objectiu de garantir els drets de la ciutadania i contribuir a millorar el funcionament de les institucions.