Convocada una concentració a Santpedor contra l'actuació policial del darrer ple

La plataforma Santpedor Antifeixista ha convocat una concentració per aquest dissabte, 7 de març, a les 11 del matí a la plaça Gran U d'Octubre de Santpedor, davant la Capella de Sant Andreu, per denunciar els fets ocorreguts durant el ple municipal del passat 10 de febrer i expressar el seu rebuig a l'entrada d'un regidor vinculat a Aliança Catalana al consistori.
Segons han explicat en un comunicat, un centenar llarg de veïns es van unit en la convocatòria per mostrar la seva indignació arran dels esdeveniments que es van produir abans i durant aquella sessió plenària.
Antecedents polítics
Els fets es remunten al trencament del pacte de govern entre Junts-Sumem per Santpedor i ERC, que va comportar la dimissió del regidor de Junts Jordi Rojas. Arran d'aquesta renúncia, va entrar al consistori Jordi Soteras, que ocupava el novè lloc de la llista i que és un dels màxims responsables territorials d'Aliança Catalana.
La seva incorporació com a regidor no adscrit, al marge del grup municipal i del programa electoral amb què es va presentar, ha generat controvèrsia. Els convocants consideren que aquesta situació altera la representació sorgida de les darreres eleccions municipals i denuncien que permet l'entrada al ple d'una formació que no va concórrer als comicis locals.
La concentració del 10 de febrer
El mateix 10 de febrer, mitja hora abans del ple, es va celebrar una manifestació sota el lema Feixisme, ni a Santpedor ni enlloc, que va aplegar nombroses persones de diferents sensibilitats polítiques. Segons els organitzadors, la protesta tenia com a objectiu defensar la democràcia i rebutjar el que consideren una decisió il·legítima, però no impedir la celebració del ple.
La plataforma denuncia que, poc abans de l'inici de la sessió, es va formar un cordó policial que va impedir l'accés a la sala de plens a diversos veïns, tot i que hi havia seients lliures. També recorden que la pròpia policia va facilitar l'entrada a persones que donaven suport al nou regidor.
Denúncia d'actuació policial
Un dels episodis que ha generat més polèmica és la detenció d'un veí que havia accedit a la sala i que va protestar per la limitació d'entrada de públic. Segons el relat de la plataforma, agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra el van expulsar de la sala i el van traslladar a la comissaria de Manresa, on va romandre diverses hores.
Els convocants consideren que l'actuació policial va ser "violenta i arbitrària" i denuncien un tracte diferencial entre assistents al ple.
Nova mobilització dissabte
Davant d'aquests fets, la plataforma ha fet una crida a la ciutadania a participar en la concentració d'aquest dissabte, 7 de març, a les 11 del matí, a la plaça Gran U d'Octubre, davant la Capella de Sant Andreu, per reivindicar "la defensa de la democràcia" i expressar el seu rebuig al feixisme.
La convocatòria arriba gairebé un mes després dels fets i vol mantenir viva la protesta davant el que consideren una vulneració de drets i una situació política que ha generat tensió al municipi.