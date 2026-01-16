L'allau de desercions a Junts de Santpedor fa regidor un dirigent d'Aliança Catalana

El ple de Santpedor incorporarà pròximament un nou regidor vinculat a la formació d'extrema dreta Aliança Catalana. Segons ha avançat Ràdio Santpedor i ha pogut confirmar NacióManresa, Jordi Soteras, actual vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, serà la persona que ocuparà la vacant deixada pel grup municipal de Sumem per Santpedor - Junts, fet que suposarà l'entrada d'aquesta formació al consistori per primera vegada. Ho farà sense necessitat de passar per les urnes.
Una vacant que canvia l'escenari polític
La futura incorporació de Jordi Soteras al ple municipal és conseqüència directa de la renúncia del darrer regidor de Sumem per Santpedor - Junts Jordi Rojas, en desavinences amb el partit per trencar el pacte de govern amb ERC al municipi, i del fet que fins a sis persones de la llista electoral original han declinat ocupar l'acta. Jordi Soteras era el número 9 a la llista nacionalista. Aquesta situació va quedar palesa en el primer ple ordinari de l'any 2026, celebrat dimarts passat, que es va iniciar amb l'absència d'un relleu per a Rojas..
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, va haver d'explicar a l'inici de la sessió que l'absència no es devia a cap inassistència puntual, sinó que "no hi ha ningú per ocupar-la" de manera immediata, mentre no es completava el procés per cobrir formalment la vacant.
Confirmació al final del ple
La identitat del futur regidor no es va fer pública fins al tram final de la sessió d'aquest dimarts. Va ser la mateixa portaveu de Sumem per Santpedor - Junts, Roser Llobera, qui va confirmar que la persona que assumirà l'acta serà Jordi Soteras. En la seva intervenció, Llobera va precisar que Soteras "no és militant de Junts" i va afegir que "crec que és el vicepresident d'Aliança Catalana al Bages".
Aquesta afirmació va fer evident que el ple de Santpedor comptarà amb la presència d'un representant vinculat a Aliança Catalana, una formació de l'extrema dreta de l'espectre polític català, fins a final de mandat.
Reaccions immediates al consistori
L'anunci va generar reaccions immediates entre els grups municipals presents al ple. El posicionament més contundent va arribar des de la CUP, que va expressar obertament el seu rebuig a l'entrada de l'extrema dreta a l'Ajuntament. El regidor Rubèn López va manifestar que "com a antifeixistes no ho tolerarem", diferenciant explícitament la postura de la seva formació de la resta de forces polítiques del consistori.
Tot i que la incorporació de Soteras encara no s'ha materialitzat formalment en forma de presa de possessió, la confirmació del seu perfil polític ja ha situat el debat sobre la presència de l'extrema dreta al centre de l'actualitat política local.
Un ple en minoria i amb tensions latents
L'entrada d'un militant vinculat a Aliança Catalana es produeix en un context de fragilitat política al consistori. El govern municipal d'ERC es troba en minoria i la manca d'un regidor durant les darreres sessions ha accentuat la complexitat de la governabilitat. Amb la incorporació de Soteras, el ple recuperarà el nombre complet de regidors, però ho farà amb un escenari polític més fragmentat i amb un actor nou que pot alterar dinàmiques i majories.
El fet que aquesta incorporació arribi a través d'una candidatura que inicialment es presentava sota el paraigua de Junts ha afegit un element de controvèrsia política, especialment entre els grups que han expressat un rebuig frontal a l'extrema dreta.
Primera presència d'Aliança Catalana a Santpedor
Si no hi ha canvis d'última hora, la incorporació de Jordi Soteras marcarà un precedent a Santpedor, ja que serà la primera vegada que una persona vinculada a Aliança Catalana tindrà representació al ple municipal. Aquest fet situa el municipi dins el mapa local de la presència institucional d'aquesta formació, que en els darrers anys ha anat guanyant visibilitat en alguns ajuntaments del país.
Segons han indicat fonts municipals, el relleu s'haurà de formalitzar en un proper ple, moment en què Soteras prendrà possessió de l'acta de regidor i passarà a formar part oficialment del consistori. Fins aleshores, l'anunci ja ha obert un nou escenari polític a Santpedor, amb la mirada posada en com pot influir aquesta entrada en el funcionament i els debats del ple municipal.
Hores d'ara es desconeix si Soteras s'integrerà en el grup municipal de Sumem per Santpedor - Junts, o decidirà ser regidor no adscrit a les ordres de la formació ultra.