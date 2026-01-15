Santpedor aprova la substitució de la gespa del camp de futbol Josep Guardiola

El ple de l'Ajuntament de Santpedor celebrat dimarts passat va aprovar de manera inicial el projecte de substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal Josep Guardiola, una actuació valorada en aproximadament mig milió d'euros. La sessió, que va durar més de quatre hores i mitja, va abordar cinc dictàmens i va comptar amb la participació de dotze regidors i regidores, amb un lloc pendent d'ocupació per la inestabilitat derivada de la ruptura de Sumem x Santpedor-Junts amb l'equip de govern .
Renovació integral del camp
El projecte contempla la substitució completa de la gespa artificial, part de la qual es reutilitzarà a la zona annexa de terra per habilitar un espai d'entrenament i escalfament. També inclou sanejament del terreny darrere de les grades, al lateral oest del camp, condicionament de l'aparcament, millores en l'equipament, nova xarxa de protecció, elements de seguretat al rec i porteries noves. L'aprovació inicial va comptar amb els vots a favor d'ERC, SEAM i CUP, amb una abstenció de SxS-Junts.
Nous logotips municipals
Durant el ple també es va aprovar incorporar els logotips de Santpedor Turisme i Santpedor Residència Can Jorba al Manual d'Identitat Corporativa de l'Ajuntament. La residència ha adaptat la seva imatge amb la participació de les persones usuàries i de l'equip, mentre que el logotip de turisme es va crear en previsió de l'obertura de l'oficina el 2021. La iniciativa busca reforçar la coherència visual i la identificació dels serveis municipals.
Altres acords i precs
El ple va aprovar també per unanimitat el nomenament de Rosa Pérez Planell com a jutgessa de pau substituta, la delimitació de nuclis i urbanitzacions en terrenys forestals, i diversos reconeixements extrajudicials de crèdit. Durant el torn de precs i preguntes, els grups municipals van abordar temes com el manteniment de Cal Clarassó, la gestió de la Residència Can Jorba, la neteja del poble, el futur CAP i la pacificació del carrer Pons Grau, entre d'altres qüestions locals.