Súria prepara la festa de Sant Sebastià amb activitats tradicionals i homenatge a Magí Fàbrega

Súria se suma un any més a la celebració de la festa de Sant Sebastià, commemorant 140 anys des que els seus habitants van prometre al sant un record etern si els deslliurava de la pesta. La festivitat d'enguany compta, a més, amb un reconeixement especial al centenari de la mort de Magí Fàbrega i Cortès, surienc il·lustre, advocat i directiu universitari, amb motiu del qual s'han organitzat activitats centrades en la seva vida i obra.
Entre les iniciatives culturals destacades hi ha una exposició sobre Fàbrega, que s'inaugurarà el 22 de gener i estarà oberta fins al 6 d'abril a Cal Balaguer del Porxo. La mostra inclou una xerrada biogràfica i un recorregut per alguns dels paisatges que van marcar la seva infantesa a Cererols, recordant el seu llegat acadèmic i personal a la ciutat.
Les activitats de Sant Sebastià combinen tradició i cultura popular. Durant el dia gran, el 20 de gener, els Trabucaires del Tro Gros realitzaran la tradicional galejada, seguida de la missa solemne i la renovació del Vot de Poble a l'església parroquial de Sant Cristòfol. La celebració continuarà amb cercavila, danses, bastoners i castells, acompanyats de grups musicals i elements locals de cultura popular, i finalitzarà amb ballada de sardanes i vermut popular a la plaça de Sant Joan.
La festa inclou també propostes esportives i familiars com la caminada i cursa de muntanya Súria Lastrema, així com activitats amb caràcter històric com la carrera ambientada en l'epidèmia de còlera del 1885, La Cur(s)a de Còlera, que recrea la trajectòria dels corredors en aquella època.
El programa cultural s'amplia amb teatre i música. El Grup de Teatre del Foment Cultural presentarà l'obra Vilafranca. Un dinar de Festa Major, mentre que el pianista surienc Mateu Peramiquel i Borjas oferirà el concert El lloc d'on surten les cançons, posant l'accent en la connexió entre art i experiència personal.
L'Ajuntament de Súria anima els veïns a participar activament de la festa, incloent la col·locació de banderes als balcons durant el dia de Sant Sebastià, i agraeix la implicació de les entitats locals i particulars que han col·laborat en l'organització dels actes.