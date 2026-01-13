Sant Vicenç reforça el vessant popular de la Festa Major d'Hivern amb un sopar i música en directe

Sant Vicenç de Castellet celebrarà la Festa Major d'Hivern del 22 al 25 de gener amb una programació que accentua el caràcter popular i participatiu de la cita. Entre les principals novetats hi ha l'estrena d'un sopar popular divendres al vespre a Cal Soler, abans del concert jove, i el pregó a càrrec del santvicentí Òscar Playà, director general de la xarxa de metro de TMB i futur responsable de Rodalies Catalunya. El programa combina actes tradicionals, propostes familiars, música, teatre i activitats per a totes les edats.
Un dijous de Festa Major amb actes institucionals i familiars
La Festa Major arrencarà dijous amb el pregó institucional, que enguany pronunciarà Òscar Playà. La jornada inclourà també la missa de Festa Major a l'església parroquial, l'audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell a Cal Soler i la projecció de la pel·lícula familiar Del Revés 2 a l'auditori Maria Carme Grauvilardell, amb crispetes per a tothom.
Divendres: sopar popular i concert jove
El divendres de Festa Major estrenarà una de les grans novetats d'aquest any: un sopar popular a Cal Soler en format de botifarrada, organitzat pel Club Natació Castellet. Tot seguit, el mateix espai acollirà el concert jove amb el grup Cacho a Cacho - Tribut a Estopa, amb entrada gratuïta.
La jornada també inclourà un torneig de tennis taula a la tarda, la inauguració de l'exposició Jordi Viladoms, el traç que fa somriure a l'auditori de la Biblioteca -que recull la feina de l'il·lustrador santvicentí a la revista Cavall Fort- i el concert de Koala Band, amb la interpretació de les cançons en anglès treballades durant els darrers mesos pels alumnes de les tres escoles del municipi.
Dissabte d'activitats familiars, teatre i música
La programació continuarà dissabte amb la gimcana familiar Troba la Mola, que proposarà localitzar dibuixos repartits per espais i parcs infantils del poble, bescanviables pel dolç típic santvicentí a la pastisseria Can Postres.
A la tarda hi haurà teatre amb el thriller Carnaval, a càrrec del grup Elenc la Roda de Castellgalí, un bingo musical amb entrada gratuïta a Cal Soler i el concert també gratuït de Festa Major amb Natxo Tarrés & The Wireless, un homenatge a Bob Marley.
Diumenge amb caminada, gegants i concert per a la gent gran
La Festa Major d'Hivern es clourà diumenge amb l'estrena d'una caminada que resseguirà la futura ruta dels gronxadors panoràmics de Montserrat, una iniciativa que ben aviat es posarà en funcionament a Sant Vicenç de Castellet. Al matí també hi haurà una matinal de country a càrrec del grup Country Castellet i la cercavila de gegants pels carrers i espais més cèntrics del municipi.
El punt final als quatre dies de celebració serà el concert per a la gent gran, diumenge a la tarda a Cal Soler, amb l'Orquestra New Marabú.